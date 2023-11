Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Arne Slot wijzigt elftal met één naam

Zaterdag, 4 november 2023 om 10:35 • Wessel Antes • Laatste update: 10:58

Luka Ivanusec begint zaterdagavond in de basis bij Feyenoord, dat het om 18:45 uur opneemt tegen RKC in Waalwijk. Dat voorspelt journalist Mikos Gouka in zijn vermoedelijke opstelling voor het Algemeen Dagblad. De mogelijke terugkeer van Ivanusec zou ten koste gaan van Ramiz Zerrouki, die in het Mandemakers Stadion weer op de bank zal plaatsnemen.

De wedstrijd tussen RKC en Feyenoord is voor de titelprolongatie van de Rotterdammers al bijna cruciaal te noemen, daar de regerend landskampioen na tien speelrondes al zeven punten achter staat op PSV, dat zaterdagmiddag om 16:30 uur in actie komt op bezoek bij Heracles Almelo.

Gouka verwacht dat trainer Arne Slot tegen het defensieve RKC gebruik gaat maken van Ivanusec. De creatieve Kroaat zal in het elftal komen voor Zerrouki, die afgelopen zondag tegen FC Twente (2-1 nederlaag) niet wist te imponeren.

Ivanusec miste tussen 27 september en 21 oktober vijf wedstrijden bij Feyenoord, wegens een enkelblessure die hij opliep tijdens de 2-0 zege op Celtic in de Champions League. Tijdens de wedstrijden tegen Lazio (3-1 winst) en Twente moest Ivanusec het nog doen met invalbeurten, maar tegen RKC lijkt hij dus in de basis te starten.

Door de terugkeer van Ivanusec schuift Igor Paixão terug naar de rechterflank. Slot kan in Waalwijk nog geen beroep doen op Gernot Trauner en Yankuba Minteh, waardoor Lutsharel Geertruida wederom in het centrum gaat spelen. Bart Nieuwkoop mag aantreden als rechtsback achter Paixão.

RKC

Bij tegenstander RKC zijn alle ogen gericht op Michiel Kramer, die tussen 2015 en 2018 voor Feyenoord speelde. De boomlange spits, die tijdens het bekerduel met FC Utrecht (3-2 nederlaag) goed wegkwam na een gemene overtreding, speelde in totaal 71 wedstrijden voor zijn jeugdliefde. Kramer wist 23 keer te scoren en 11 assists af te leveren voor Feyenoord, met wie hij alle Nederlandse prijzen wist te winnen.

Trainer Henk Fraser, die ook een rijkelijk verleden heeft in De Kuip, kan tegen Feyenoord niet beschikken over Etienne Vaessen, Reuven Niemeijer, Richonell Margaret, Nouri El Harmazi en Ilias Takdine. De wedstrijd tussen RKC en Feyenoord zal worden gefloten door scheidsrechter Pol van Boekel. Het duel is live te zien op ESPN 1.

Vermoedelijke opstelling RKC: Houwen; Lelieveld, Adewoye, Van den Buijs, Meijers; Oukili, Min, Roemeratoe; Cleonise, Kramer, Bakkali.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Geertruida, Hancko, Hartman; Wieffer, Stengs, Timber; Paixão, Gimenez, Ivanusec.