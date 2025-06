Nico Williams maakt zijn keuze bekend: toptransfer heel dichtbij

FC Barcelona heeft momenteel verreweg de beste papieren om Nico Williams los te weken bij Athletic Club, zo meldt Florian Plettenberg van Sky Deutschland. De Catalanen zijn de concurrentie van onder meer Bayern München, Arsenal en Chelsea vooralsnog te snel af.

Volgens Plettenberg hebben de voorbije 24 uur 'belangrijke nieuwe onderhandelingen' plaatsgevonden tussen Barcelona en het kamp van Williams.

Clubpresident Joan Laporta onderzoekt momenteel of de transfer financieel en wat betreft Financial Fair Play haalbaar is. Mocht Barça het groene licht krijgen om de linksbuiten in te schrijven, dan lijkt de deal te worden afgerond.

De naam van Williams circuleert al langer in Barcelona. De 22-jarige vleugelspeler is goed bevriend met sterspeler Lamine Yamal en stond ook vorig jaar op het punt om over te stappen naar Barça. Toen ging de deal op het laatste moment niet door vanwege problemen met de salarisregistratie.

Barcelona is op zoek naar een versterking op de linkervleugel. Hoewel Luis Díaz en Marcus Rashford ook in beeld zijn, lijkt Williams momenteel de meest realistische en strategisch interessante optie. De international van Spanje heeft een gelimiteerde afkoopsom van 62 miljoen euro in zijn contract bij Athletic Club.

Volgens Sport en Fabrizio Romano vond afgelopen donderdag nog een ontmoeting plaats tussen sportief directeur Deco en zaakwaarnemer Félix Tainta in een hotel in Barcelona. Daarmee is het dossier-Williams opnieuw in een stroomversnelling geraakt.

Hansi Flick, de nieuwe trainer van Barcelona, zou intern hebben aangegeven overtuigd te zijn van Williams’ kwaliteiten en heeft aangedrongen op zijn komst. Ook Deco steunt de transfer volledig, wat voor Williams cruciaal is bij het maken van zijn keuze.