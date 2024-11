Vermoedelijke opstelling AZ: vaste aanvoerder terug in de basis

De Turkse grootmacht Galatasaray komt donderdagavond op bezoek bij AZ. De Alkmaarders staan, na vier wedstrijden te hebben gespeeld, op de zeventiende plaats in de Europa League. Om 18:45 is deze wedstrijd te zien op Ziggo Sport.

Trainer Maarten Martens lijkt toch een paar andere namen op te stellen, ondanks dat de mannen uit Alkmaar voor het eerst in lange tijd weer een wedstrijd in de Eredivisie wisten te winnen (1-2 tegen Sparta).

De verwachting is dat de achterhoede de enige linie is die onveranderd blijft. Zo mag Jeroen Zoet het doel verdedigen omdat Rome Jayden Owusu-Oduro geblesseerd is. Voor de ervaren keeper staan David Møller Wolfe, Alexandre Penetra, Wouter Goes en Denso Kasius.

Møller Wolfe pakte in de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur een rode kaart, waardoor hij in de vorige Europese wedstrijd Fenerbahçe van de kant moest toekijken. Daarmee heeft hij zijn schorsing uitgezeten en nu mag hij de plaats van Mees de Wit weer innemen.

Op het middenveld komt Jordy Clasie net terug van een blessure. Na een invalbeurt van ongeveer een halfuur tegen Sparta, lijkt hij nu fit genoeg om te starten. Dit gaat ten koste van de jonge Dave Kwakman. Clasie vormt het middenveld samen met Peer Koopmeiners en op de tien-positie Sven Mijnans.

In de voorhoede lijkt er maar één naam zeker van een basisplaats. Troy Parrott zal in de spitspositie verschijnen. Martens rouleert vaak aan de zijkanten en ook deze keer is het weer lastig te voorspellen.

De Europa League-wedstrijd lijkt nog iets te vroeg te komen voor Ruben van Bommel. Daarom wordt de snelle Ernest Poku op de linkerflank verwacht en lijkt Mexx Meerdink ook opnieuw een basisplaats te krijgen. Meerdink is meer een echte spits, maar kan ook hangend vanaf de rechterkant spelen en afwisselen met Mijnans en Parrott van positie.

Vermoedelijke opstelling AZ: Zoet, Kasius, Penetra, Goes, Møller Wolfe; Koopmeiners, Clasie, Mijnans; Meerdink, Parrott, Poku