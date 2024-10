Voor AZ staat donderdagavond een lastige uitwedstrijd in de Europa League op de planning. De mannen uit Alkmaar mogen op bezoek bij het Tottenham Hotspur van Micky van de Ven. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is te zien op Ziggo Sport.

Trainer Maarten Martens lijkt voor een groot deel vast te houden aan dezelfde namen die afgelopen zaterdag met 1-2 onderuit gingen tegen PSV.

Zo is de verwachting dat de laatste linie, ondanks de vroege rode kaart van David Møller Wolfe tegen PSV, ongewijzigd zal blijven. Dat wil zeggen dat Seiya Maikuma, Alexandre Penetra, Maxim Dekker en Møller Wolfe in de basis staan.

Op het middenveld moet Martens een knoop doorhakken: kiezen voor Peer Koopmeiners of Kristijan Belic. De verwachting is dat de Belgische coach kiest voor Belic, met naast hem Jordy Clasie en op de nummer 10-positie Sven Mijnans.

In de voorhoede kan nog steeds geen beroep worden gedaan op Ibrahim Sadiq, die het seizoen erg goed was begonnen. De Ghanese aanvaller is niet op tijd fit voor het Europa League-duel. Op zijn positie wordt Jayden Addai verwacht, met naast hem Troy Parrott. De spits heeft een verleden bij the Spurs. Op de linksbuitenpositie start Ruben van Bommel.

AZ wil wel weer eens een resultaat halen. Na een goede start in de competitie zijn nu de laatste vier wedstrijden allemaal verloren. In het vorige Europa League-duel, op bezoek bij Athletic Club, hielden de Alkmaarders lang stand maar stonden ze na afloop met lege handen (2-0).

Tottenham Hotspur is uitstekend begonnen in de Europa League. De wedstrijden tegen Qarabag (3-0) en Ferencváros (1-2) werden beide gewonnen. De verwachting is dat Tottenham Hotspur niet met de sterkste elf gaat starten in het duel met AZ.

Vermoedelijke opstelling AZ: Owusu-Oduro; Maikuma, Penetra, Dekker, Møller Wolfe; Belic, Clasie, Mijnans; Addai, Parrott, Van Bommel