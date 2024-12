Vermoedelijke opstelling AZ: Maarten Martens sleutelt op één plek aan elftal na zege op Ajax

De selectie van AZ verblijft momenteen in Bulgarije, waar donderdagavond om 18:45 de Europa League-clash met Ludogorets op het programma staat. Dat duel is dan live te volgen via Ziggo Sport 2. De Alkmaarders beleefden door de 2-1 zege op Ajax een uitstekende generale in aanloop naar het Europese affiche.

Op papier is het elftal van Maarten Martens de favoriet tegen Ludogorets. De Bulgaren bungelen met twee punten uit vijf wedstrijden in de onderste regionen van het nieuwe Europese format.

AZ heeft de zaakjes wat beter voor elkaar en neemt na evenzoveel wedstrijden en vijf punten meer op de negentiende plek. Met een zege op de Bulgaren zet AZ een reuzenstap naar deelname aan de volgende ronde.

Martens heeft weinig reden tot wijzigingen. De Noord-Hollanders waren zondag met 2-1 te sterk voor Ajax, maar toch zal de Belgische oefenmeester op een positie aan zijn elftal sleutelen.

Het betreft de keeperspositie, waar eerste keus Rome-Jayden Owusu-Oduro is teruggekeerd van een blessure. Hij zal de plek onder de lat weer innemen van Jeroen Zoet, die bij afwezigheid van de jeugdinternational het doel verdedigt.

Verder zal AZ met dezelfde tien namen verschijnen als in het AFAS Stadion afgelopen weekend. Het betekent dat Seiya Maikuma, Wouter Goes, Davide Penetra en David Møller Wolfe de viermansdefensie vormt.

Op het middenveld wordt aanvoerder Jordy Clasie zoals wel vaker vergezeld door Sven Mijnans en Peer Koopmeiners, met twee assists de grote uitblinker tegen Ajax. Ook in de voorhoede zullen er vermoedelijk geen aanpassingen worden doorgevoerd.

Troy Parrott, doelpuntenmaker afgelopen weekend, zal net als zondag samen met Ruben van Bommel starten. Op rechts krijgt Ernest Poku ook nog de voorkeur boven Mayckel Lahdo, ondanks het feit dat laatstgenoemde met goals in invalbeurten wel aan de deur klopt.

Vermoedelijke opstelling AZ: Owusu-Oduro; Maikuma, Goes, Penetra, Møller Wolfe; Koopmeiners, Clasie, Mijnans; Poku, Parrott, Van Bommel.