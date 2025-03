Vermoedelijke opstelling AZ: Maarten Martens moet op meerdere posities puzzelen

Donderdagavond speelt AZ in het eigen AFAS Stadion tegen Tottenham Hotspur. Na een 6-3 overwinning over twee duels tegen Galatasaray is de nummer dertien van de Premier League de volgende horde in de Europa League. AZ mist een paar spelers, waardoor trainer Maarten Martens creatieve oplossingen moet vinden.

Achterin blijft de basis grotendeels hetzelfde. Rome Jayden Owusu-Oduro staat op doel, met Seiya Maikuma, Wouter Goes en Alexandre Penetra voor zich. Op de linksbackpositie moet Martens een keuze maken. David Møller Wolfe speelde minder tegen Heerenveen, waardoor Mees de Wit mogelijk de voorkeur krijgt.

AZ moet het doen zonder Sven Mijnans, die in de uitwedstrijd tegen Galatasaray een achillespeesblessure opliep en dit seizoen waarschijnlijk niet meer speelt. Het middenveld zal bestaan uit Peer Koopmeiners, Jordy Clasie en Zico Buurmeester, die als aanvallende middenvelder fungeert.

Voorin heeft Martens meerdere opties, al is de afwezigheid van Jayden Addai een tegenvaller. Ernest Poku zal daarom waarschijnlijk op rechts starten. Op links begint Mayckel Lahdo, omdat Ruben van Bommel nog herstellende is van een beenblessure. In de spits staat voormalig Tottenham-speler Troy Parrott.

Voor Parrott is het dus een speciale wedstrijd. De Ier sloot in 2017 aan bij de jeugd van Spurs en speelde uiteindelijk vier wedstrijden voor het eerste elftal. Na verschillende verhuurperiodes in Engeland kwam hij via Excelsior bij AZ terecht. Dit seizoen speelde hij 38 wedstrijden en scoorde hij 17 keer.

Vermoedelijke opstelling AZ: Owusu-Oduro; Maikuma, Goes, Penetra, De Wit; Clasie, Buurmeester, Koopmeiners; Poku, Parrott, Lahdo