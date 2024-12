Vermoedelijke opstelling Ajax: Francesco Farioli kiest voor vertrouwde namen en heeft één vraagteken

Ajax kan zondagmiddag tegen Sparta Rotterdam weer beschikken over Josip Sutalo. Achter de inzetbaarheid van Steven Berghuis staat nog wel een vraagteken. Na overwinningen tegen Almere City (3-0) en Telstar (2-0) hoopt trainer Francesco Farioli ook met het Sparta van Maurice Steijn af te rekenen. Het duel begint zondag om 12:15 uur in Rotterdam en is te zien op ESPN 3.

Sutalo miste de laatste twee wedstrijden vanwege ziekte. Farioli verwacht de Kroaat terug voor de laatste wedstrijd van het kalenderjaar, zondag op bezoek bij Sparta. "Josip was vandaag al op De Toekomst en heeft wat individueel getraind. Ik denk dat hij er zondag weer bij is”, sprak hij op de persconferentie na afloop van het TOTO KNVB Bekerduel met Telstar.

Berghuis werd in de rust gewisseld tegen Telstar en het is nog onduidelijk of de ervaren middenvelder inzetbaar is. “Steven kreeg een tik, hij had wat last van zijn achilleshiel. Daarom heb ik hem gewisseld in de rust. We moeten even afwachten of hij zondag beschikbaar is”, liet de Italiaan weten.

Achterin lijkt Farioli te kiezen voor de vertrouwde namen en dus drie wijzigingen ten opzichte van het midweekse bekerduel met Telstar. Remko Pasveer zal zijn plek onder de lat weer innemen. Devyne Rensch neemt de plaats van Anton Gaaei in, en Sutalo en Youri Baas krijgen in het centrum de voorkeur boven Daniele Rugani en Ahmetcan Kaplan. Jorrel Hato blijft naar verwachting de linksback.

Farioli lijkt geen risico te gaan nemen met Berghuis, waardoor het middenveld lijkt te bestaan uit Jordan Henderson, Davy Klaassen en Kenneth Taylor. Kian Fitz-Jim maakte tegen Telstar een uur vol, maar zal vanwege het roulatiebeleid van Farioli tegen Sparta waarschijnlijk genoegen moeten nemen met een plek op de bank.

In de punt van de aanval wordt Brian Brobbey verwacht. De spits werd in de rust tegen Telstar gewisseld volgens afspraak, gaf Farioli aan, wat lijkt te duiden op een basisplek tegen de Rotterdammers. De flanken lijken bezet te gaan worden door Bertrand Traoré en Mika Godts.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Henderson, Klaassen, Taylor; Traoré, Brobbey, Godts.