Maurice Steijn hekelt arrogantie: 'Wat PSV doet, is niet gepast!'

Maurice Steijn is allesbehalve blij met de houding van PSV, dat zondagmiddag op Het Kasteel kampioen kan worden. De trainer van Sparta Rotterdam hekelt de manier waarop er in Eindhoven al volop gesproken wordt over de huldiging, terwijl de wedstrijd tegen zijn ploeg nog gespeeld moet worden. "Het is net of wij niet bestaan," sneert hij tegenover ESPN.

PSV heeft het kampioenschap in eigen hand en kan bij een overwinning op Sparta de schaal definitief binnenslepen. Dat lijkt in Eindhoven al een uitgemaakte zaak, tot frustratie van Steijn. “Ook zoals er vanuit Eindhoven gereageerd wordt op: zo laat is de huldiging, zo laat is dit, zo laat is dat… Dat nemen ze allemaal mee, maar ze zeggen dat zonder enig voorbehoud. Dat vind ik niet gepast.”

De Sparta-trainer voelt zich miskend en vindt dat er te makkelijk voorbij wordt gegaan aan zijn ploeg. “Dan ga je zomaar even aan Sparta voorbij en aan deze wedstrijd. Alsof wij op plek achttien staan en al gedegradeerd zijn. Dat is niet het geval, we spelen nog ergens om.” Sparta strijdt nog volop voor Europees voetbal en is niet van plan zich zondag zomaar neer te leggen bij een Eindhovense kampioensviering.

Hoewel Steijn toegeeft dat de spelers en staf van PSV zich waarschijnlijk niet bemoeien met de festiviteiten eromheen, is de toon vanuit de stad hem in het verkeerde keelgat geschoten. “Een aantal dingen vond ik ongepast. Maar ja, goed, daar kunnen de spelers en de staf van PSV niks aan doen.”

Dat PSV zich opmaakt voor een mogelijk feest, vindt Steijn op zich niet vreemd. Maar de algehele houding in de aanloop naar het duel schiet hem in het verkeerde keelgat. “Zeker, die euforie mag er zijn. Dat maakt ook niet uit."

"Maar het ging mij meer om wat er allemaal daaromheen in de stad gaande is. Dat vind ik niet gepast en ik ben daarin niet de enige.”