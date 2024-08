Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli wijst vervanger aan voor Berghuis

Voor Ajax wacht donderdagavond de tweede ontmoeting met Jagiellonia Bialystok. Gezien de 1-4 zege in de heenwedstrijd en het duidelijke krachtsverschil is er van spanning weinig sprake meer en lijkt de groepsfase van de Europa League een formaliteit. Het duel begint om 20:00 uur en is live te zien op Ziggo Sport. Dit is de vermoedelijke opstelling.

Op de afsluitende persconferentie had Farioli slecht nieuws over Steven Berghuis. “We zijn gisteren Berghuis verloren. Hij raakte geblesseerd op de training na een contactmoment en zal geen onderdeel zijn van de wedstrijd van morgen.” Wat de linkspoot precies mankeert, is nog niet duidelijk. “Zijn eigen gevoel is in ieder geval positief.”

Wel kan Farioli donderdag beschikken over twee spelers die de heenwedstrijd nog moesten missen wegens blessureleed: Kristian Hlynsson en Kian Fitz-Jim. De oefenmeester bevestigde dat het tweetal weer fit is en deel uitmaakt van de wedstrijdselectie. Voor Ahmetcan Kaplan komt het duel nog te vroeg.

Remko Pasveer is een zekerheidje onder de lat. De doelman werd op de persconferentie gevraagd naar Wout Weghorst, die de Amsterdammers komt versterken. “We moeten wachten op de eerste officiële berichten. Maar we zouden hem goed kunnen gebruiken. Zijn mentaliteit en mindset is belangrijk voor ons.”

Pasveer ziet een viermansverdediging voor zich staan. Afgaande op het roulatiesysteem van Farioli en de vorige Europese wedstrijden van Ajax, ligt het in de lijn der verwachting dat Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato aan de aftrap verschijnen.

Berghuis begon in het heenduel met Jagiellonia op het middenveld. Het is de vraag wie hem gaat vervangen. Fitz-Jim en Hlynsson keren terug in de selectie, maar een basisplaats lijkt onwaarschijnlijk. Branco van den Boomen verschijnt aan de aftrap, net als Jordan Henderson en Kenneth Taylor.

"Tegen Jagiellonia gaat Brian Brobbey in ieder geval starten. Hij is onze nummer 9 en een belangrijke pion voor het team en de club”, verklapte Farioli. Carlos Forbs, die interesse geniet uit Engeland en Frankrijk, is de aangewezen rechtsbuiten. Mika Godts start op links.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Van den Boomen, Henderson, Taylor; Forbs, Brobbey, Godts.