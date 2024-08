Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli moet meerdere knopen doorhakken

Ajax wacht donderdagavond de return in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina. Trainer Francesco Farioli kan nog niet beschikken over Brian Brobbey en Steven Bergwijn, maar daartegenover staat wel de terugkeer van de nodige spelers. Het duel in Backa Topola begint om 20:00 uur en is te zien op Ziggo Sport.

Brobbey en Bergwijn keerden maandag terug op de club na een vakantieperiode, maar zijn nog niet fit genoeg om aan te treden tegen Vojvodina en dus ook niet meegereisd naar Servië. Het tweetal volgt een individueel trainingsprogramma in Amsterdam.

Jay Gorter, Ahmetcan Kaplan, Sivert Mannsverk en Bertrand Traoré zijn er in tegenstelling tot de heenwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA (1-0 winst) wel bij in de return. Mannsverk keert terug van een schorsing die hij afgelopen seizoen opliep, terwijl de overige spelers (wedstrijd)fit zijn geraakt. In het geval van Traoré was het papierwerk ook niet op orde in de heenwedstrijd.

Alhoewel Farioli voor aanvang van Vojvodina-thuis aangaf dat de keuze voor Remko Pasveer onder de lat niet per se een permanente is, lijkt het erop dat de veertigjarige routinier ook in Servië de eerste keus zal zijn. Diant Ramaj moet het in dat geval andermaal stellen met een plek op de bank.

Met Devyne Rensch (rechts) en Jorrel Hato (links) lijken de backposities vast te staan. De grote vraag is wie Josip Sutalo in het centrum zal vergezellen. Bij afwezigheid van Kaplan werkte Youri Baas vorige week een prima wedstrijd af, al lijkt Kaplan in principe een streepje voor te hebben. Aangezien Baas momenteel fysiek verder lijkt dan Kaplan, ligt het in de lijn der verwachting dat de keuze op eerstgenoemde valt.

Op het middenveld zijn Jordan Henderson, die bij afwezigheid van Bergwijn andermaal de aanvoerdersband draagt, en Kenneth Taylor zeker van hun plek. Farioli moet daarnaast bepalen of Steven Berghuis fit genoeg is voor een basisplaats. De creatieveling zat vorige week al dicht tegen een basisplaats aan en kreeg toen als invaller een halfuur speeltijd.

Voorin mocht Christian Rasmussen vrij verrassend starten op de rechtsbuitenpositie, al lijkt hij het ditmaal te moeten doen met een reserverol. Alhoewel Farioli aangaf dat Traoré minuten zal maken, lijkt de pas weer fitte aanvaller uit Burkina Faso genoegen te moeten nemen met een rol als invaller. Mika Godts wordt aan de aftrap verwacht, net als collega-aanvallers Carlos Forbs en Chuba Akpom.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Henderson, Taylor, Berghuis; Godts, Akpom, Forbs.