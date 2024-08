Vermoedelijke opstelling Ajax: Farioli moet aanval noodgedwongen wijzigen

Ajax neemt het donderdagavond in de derde voorronde van de Europa League op tegen Panathinaikos. De Amsterdammers moeten het stellen zonder de nog altijd niet fitte Steven Bergwijn, terwijl Christian Rasmussen ook ontbreekt. Met welke elf spelers gaat trainer Francesco Farioli starten? Het duel in Athene begint om 20:00 uur en is te zien op Ziggo Sport.

Remko Pasveer werd begin dit seizoen uitgeroepen tot eerste doelman van Ajax. Alhoewel Farioli toen nog niet wilde spreken over een keuze voor de rest van het seizoen, wijst alles erop dat de veertigjarige routinier onder de lat staat.

In de verdediging lijkt er evenmin gesleuteld te worden. Devyne Rensch staat op rechtsback, terwijl Jorrel Hato vanaf de linkerkant zal opereren. Het hart van de verdediging wordt in dat geval gevormd door Josip Sutalo en Youri Baas, al is het ook mogelijk dat laatstgenoemde vervangen wordt door Ahmetcan Kaplan.

Op het middenveld zijn Jordan Henderson en Kenneth Taylor zeker van hun plek. De vraag is of Kian Fitz-Jim ook zijn basisplaats behoudt, daar Branco van den Boomen nadrukkelijk op de deur klopt. Ook Kristian Hlynsson, die tegen FK Vojvodina inviel voor Fitz-Jim, maakte een goede indruk. Toch verwacht Voetbalzone dat Farioli vasthoudt aan zijn middenveld, mét Fitz-Jim.

Voorin zal er sowieso gewijzigd worden. Rasmussen, die in beide wedstrijden tegen Vojvodina in de basis stond, is wegens een blessure achtergebleven in Amsterdam. Bertrand Traoré lijkt nog niet klaar voor een basisplaats, Steven Berghuis daarentegen wel. Berghuis lijkt dan ook te gaan starten, net als collega-aanvallers Chuba Akpom en Carlos Forbs.

Als Ajax erin slaagt de Grieken over twee wedstrijden te verslaan, dan wacht een tweeluik met de verliezer van de Champions League-ontmoeting tussen FK Bodø/Glimt en Jagiellonia Bialystok. Verliest Ajax, dan wacht RC Lens in de play-offs van de Conference League.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Fitz-Jim, Henderson, Taylor; Berghuis, Akpom, Forbs.

