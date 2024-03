Vermoedelijke opstelling Ajax: basisdebuut aanstaande, Berghuis groot vraagteken

De kans is zeer groot dat Ahmetcan Kaplan zondag tegen FC Utrecht zijn basisdebuut maakt voor Ajax. De Turkse mandekker maakte afgelopen weekend indruk en geldt dan als vervanger van Josip Sutalo, die geblesseerd is geraakt. Het meespelen van Steven Berghuis is nog hoogst onzeker.

Diant Ramaj staat op doel bij Ajax. De Duitser geldt als één van de weinige lichtpuntjes dit seizoen bij de Amsterdammers. Trainer John van 't Schip koos er tegen AZ voor om in een 5-4-1-opstelling aan te treden, mede door de afwezigheid van buitenspelers Steven Bergwijn en Berghuis.

De verwachting is dat Ajax ook in de eigen Johan Cruijff ArenA aan zal treden met vijf verdedigers. Anton Gaaei, die tegen AZ nog voor rust naar de kant werd gehaald, wordt vervangen door Tristan Gooijer. De rest van de defensie bestaat uit Devyne Rensch, Kaplan, Jorrel Hato en Borna Sosa.

Op het middenveld keert Jordan Henderson terug. De Engelsman was de laatste weken niet geheel fit en miste het duel met FK Bodø/Glimt, terwijl hij niet van de bank af kwam tegen AZ. "Hij heeft goed getraind en was vandaag ook aanwezig. In principe moet dat voor zondag geen probleem zijn", vertelde Van 't Schip vrijdag over de voormalig Liverpool-captain.

De rentree van Henderson gaat ten koste van Benjamin Tahirovic, die de Engelsman de laatste weken verving. Branco van den Boomen, Kenneth Taylor en Kristian Hlynsson completeren het Amsterdamse middenveld. Brian Brobbey, die net als de nodige andere Ajacieden regelmatig kampt met pijntjes, is de spits. Berghuis lijkt gezien zijn kwakkelende fitheid genoegen te moeten nemen met hoogstens een reserverol.

FC Utrecht

FC Utrecht, dat al vijftien Eredivisie-duels op rij ongeslagen is, moet het zondagmiddag stellen zonder Anthony Descotte en Taylor Booth. Daartegenover staat de terugkeer van Isac Lidberg, die weer fit is na een blessure. De Zweedse aanvaller speelde zijn laatste duel op 3 december vorig jaar. Grote vraag is wie er onder de lat gaat staan. Mattijs Branderhorst was de afgelopen drie duels de vervanger van de geblesseerde Vasilis Barkas, die nu weer fit is.

Branderhorst maakte in al die duels een goede indruk en hield bovendien iedere keer de nul. "De trainer is consequent dat hij altijd probeert de beslissing te nemen in bepaalde situaties", vertelde trainer Ron Jans vrijdag tegenover RTV Utrecht over de keepersdilemma. "Nog een paar dagen geduld en dan zul je zien wie er op doel staat."

Vermoedelijke opstelling Ajax: Ramaj; Gooijer, Rensch, Kaplan, Hato, Sosa; Henderson, Van den Boomen, Hlynsson, Taylor; Brobbey.

Vermoedelijke opstelling FC Utrecht: Barkas; Ter Avest, Van der Hoorn, Viergever, El Karouani; Flamingo, Fraulo; Azarkan, Toornstra, Boussaid; Lammers.

