Vermeulen weet van ‘pittig gesprek’ Van Praag: ‘Het is een dreigement naar Ajax’

Het is allerminst zeker dat kabelbedrijf Ziggo en Ajax langer met elkaar doorgaan. De shirtsponsor is de aanhoudende malaise bij de Amsterdammers beu, zo vertelde Arno Vermeulen zondag in NOS Studio Voetbal.

De afgelopen jaren heeft Ajax de nodige controversiële dossiers opgebouwd. Lange tijd twijfelde Ziggo echter niet aan de samenwerking met Ajax, daar in 2020 te midden van de coronapandemie nog een nieuwe verbintenis tot 2025 werd gesloten. De kans dat er in 2025 opnieuw een verlenging wordt gedaan is echter niet zo groot. Het kabelbedrijf denkt er volgens Vermeulen zelfs aan om de stekker helemaal uit de samenwerking te trekken.

De controverses stralen negatief af op de shirtsponsor en volgens Vermeulen hebben Michael van Praag, voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Ajax, en de CEO van het kabelbedrijf Jeroen Hoencamp onlangs een pittig gesprek gevoerd, tijdens het drinken van een kopje koffie.

“Ziggo is de shirtsponsor, met een contract tot 2025. Normaal ga je een jaar voor het einde van het contract onderhandelen. Dat is afgelopen maandag gebeurd. De CEO van Ziggo Hoencamp en Van Praag hebben koffie gedronken, dat was heel pittig”, aldus Vermeulen.

Het mogelijke vertrek van de shirtsponsor zou op financieel vlak ook flink nadreunen in Amsterdam. “Het contract loopt af, ze betalen negen miljoen per jaar met premies die op kunnen lopen tot drie miljoen, dus per jaar kunnen ze uitkomen op twaalf miljoen euro. Dat is echt heel veel geld, veel meer dan andere clubs in Nederland.”

“Als je ziet wat er de afgelopen jaren is gebeurd, hoe slecht het kompas stond, dat willen en kunnen ze zich niet permitteren. Het is een dreigement richting Ajax. Ze neigen wellicht nog eerder naar niet verlengen dan wel verlengen”, stelde Vermeulen.

Sinds 2015 is Ziggo de shirtsponsor van Ajax. Destijds nam het kabelbedrijf het stokje over van Aegon, dat in totaal zes jaar op het shirt van de Amsterdammers prijkte.

