Verhuurde Feyenoorder raakt basisplaats kwijt: ‘Jonge spelers mogen best fouten maken’

Shiloh ’t Zand moet vrijdagavond opnieuw genoegen nemen met een plek op de bank bij Heracles Almelo. De 21-jarige huurling van Feyenoord behoort voor de derde wedstrijd op rij niet tot de basiself van trainer Erwin van de Looi.

Heracles gaat vrijdag op bezoek bij FC Utrecht. Om 20.00 uur trappen de huidige nummer drie en twaalf van de Eredivisie af in Stadion Galgenwaard. Rotterdammer ’t Zand zit opnieuw op de bank bij de bezoekers uit Almelo.

Waar de aanvallende middenvelder eerder nog een basisplek had bij Heracles, deed ’t Zand tegen Winterswijk (0-1 winst, 17 minuten) en NAC Breda (2-0 winst, 9 minuten) slechts kort mee bij de Almeloërs.

Eerder deze week gaf Van de Looi tegenover Voetbal International al tekst en uitleg bij het passeren van ’t Zand, die Jordy Bruijn (28) voor zich moet dulden. “Jordy doet het al een tijdje heel goed op de training en Shiloh zit even in een iets mindere fase. Hartstikke begrijpelijk als je net uit de KKD komt, hoor.”

In het afgelopen seizoen speelde ’t Zand op huurbasis voor FC Dordrecht. Namens de Schapekoppen was hij als controlerende middenvelder in 39 officiële wedstrijden goed voor liefst 11 doelpunten en 5 assists.

Van de Looi denkt te weten wat ’t Zand kan helpen. “Hij hikt een beetje tegen een goal of een assist aan. Misschien is hij daar iets te veel mee bezig. Hij moet gewoon lekker voetballen. We halen nu even de druk eraf bij hem.”

Tot dusver speelde ’t Zand 781 minuten namens Heracles, verdeeld over 12 optredens. Daarin wist hij nog niet te scoren en gaf hij geen assists. “We wilden hem niet te snel eruit halen, want jonge spelers mogen best wat fouten maken. Maar op een gegeven moment is het ook wel goed om Jordy een keer te belonen”, aldus Van de Looi, die ’t Zand absoluut niet direct afschrijft.

“Het is niet dat we Shiloh eruit halen, omdat hij slecht speelde. We belonen vooral Jordy omdat hij al langere tijd goed traint. Shiloh komt er wel weer, hoor. Hij heeft kwaliteiten genoeg”, besluit de ervaren trainer.

In De Kuip ligt ’t Zand nog vast tot medio 2028. Feyenoord verlengde zijn contract in mei met liefst drie seizoenen. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op zo’n 1,5 miljoen euro. Het ‘Kind van de Club’ wacht nog altijd op zijn debuut in het eerste elftal van Feyenoord.