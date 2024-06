Veertigvoudig international van Duitsland uit onvrede over reserverol

Marc-André ter Stegen is ontevreden over zijn rol als reservedoelman van Duitsland tijdens het EK, zo laat de 32-jarige doelman van FC Barcelona weten in gesprek met de Duitse media. Bondscoach Julian Nagelsmann kiest komende zomer voor Manuel Neuer (Bayern München) als eerste doelman.

Afgelopen maandag kreeg Neuer al de voorkeur boven Ter Stegen tijdens het oefenduel met Oekraïne. De goalie van Barça nam tijdens de doelpuntloze remise plaats op de bank naast collega’s Alexander Nübel (VfB Stuttgart) en Oliver Baumann (TSG Hoffenheim). Ter Stegen zal moeten wennen aan die rol, daar Neuer ook tijdens het EK kan rekenen op een basisplaats.

Daar is Ter Stegen niet blij mee. “Dit is zeer teleurstellend en geen prettige situatie, maar de coach heeft die beslissing genomen. Ik accepteer dat, ja. Ben ik er het mee eens? Nee.” Ter Stegen heeft pech met Neuer (38) voor zich, daar de routinier al jaren een vaste waarde is onder de lat bij Duitsland.

Daardoor verzamelde Ter Stegen ‘slechts’ veertig interlands, waarin hij twaalf keer de nul hield. 48 keer moest de Duitser vissen na een tegentreffer. Ter vergelijking: Neuer heeft reeds 118 interlands achter zijn naam staan, waarin hij 49 clean sheets noteerde. Neuer kreeg in totaal 113 tegendoelpunten.

Toch steekt Ter Stegen zijn kop niet in het zand tijdens het toernooi in eigen land. “Ik zal helpen waar ik kan. Die verantwoordelijkheid draag ik, ook al ben ik heel teleurgesteld. Maar ik wil er voor de groep zijn!”

Duitsland oefent vrijdagavond in Mönchengladbach tegen Griekenland, waarna het gastland op 14 juni het EK opent met een wedstrijd tegen Schotland. Hongarije en Zwitserland completeren Groep A.

