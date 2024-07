Veerman voerde onorthodoxe maatregel in en kreeg harde uitspraak van Valentijn Driessen niet mee

Voor Joey Veerman vormde de achtstefinalewedstrijd tegen Roemenië op het EK (0-3 winst) zijn rehabilitatie in het Nederlands elftal. De middenvelder van PSV maakte als invaller zijn rentree en vertelt na afloop over zijn belevenissen in de afgelopen roerige week.

Veerman werd tegen Oostenrijk (2-3 verlies) al in 35ste minuut gewisseld. Daarna sprak hij een week lang niet met de media, maar na zijn prima invalbeurt tegen Roemenië zat Veerman dinsdagavond na afloop aan tafel bij NOS-verslaggever Jeroen Stekelenburg.

Een verklaring voor zijn zwakke optreden tegen Oostenrijk heeft Veerman niet. "Ik snap dat jullie de vragen stellen daarover, maar ik heb daar na de familiedag een streep onder gezet. Ik heb er niet zoveel meer aan om erop terug te blikken. Het was gewoon geen leuke dag."

Veerman begon tegen Roemenië als verwacht op de bank. "Het was de vraag of ik mocht invallen, maar ik ben heel blij dat ik 25 minuten mocht invallen. Dan ben je op zoek naar vastigheden, naar simpele dingen, ik denk dat ik dat gedaan heb."

Kort na zijn entree had Veerman kunnen scoren. "Die kans had er wel in gemogen. Ik heb hem één keer zo gemaakt, bij Feyenoord-uit met sc Heerenveen. Er moet iets meer curve aan. Het scheelt niet veel." De bal ging net voorlangs.

Veerman was niet verbaasd over zijn reserveplek tegen Roemenië. "Je wil natuurlijk altijd spelen, maar het zou een beetje naïef zijn om te verwachten dat ik nu in de basis zou starten."

Veerman kreeg weinig mee van kritiek van Valentijn Driessen

Na zijn vroege wissel tegen Oostenrijk sprak-journalist Valentijn Driessen zelfs over het mogelijke 'einde van Veermans interlandcarrière'. Opmerkelijk genoeg kreeg Veerman daar zelf niets van mee.

"Normaal gesproken zie ik van alles uit de media voorbijkomen, maar ik heb na die dag gewoon tegen mezelf gezegd: ik schakel gewoon mijn internet uit. Dat kan niet volledig, want sommige dingen hoor je alsnog wel, maar het grootste deel heb ik echt niet gelezen. Ik denk dat dat me ook echt goed gedaan heeft, als ik het zo hoor", zo verwijst Veerman naar de quotes van Driessen, die door Stekelenburg nog eens werden herhaald.

