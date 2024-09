Veerman: 'Het is klote, maar ben niet de enige in de Champions League die dat doet'

Youri Mulder zag Joey Veerman dinsdag ondermaats presteren bij PSV in het met 3-1 verloren Champions League-duel met Juventus. Marco van Basten is iets minder kritisch op de middenvelder, die na rust werd gewisseld door Peter Bosz.

''Hij viel toch wel weer door de mand'', aldus Mulder, die er wel gelijk aan toevoegt: ''Maar hij was niet de enige. Ik heb De Jong niet gezien en Tillman was ook slecht'', zo klinkt het bij Ziggo Sport.

''Maar bij de eerste goal verliest Veerman een duel op het middenveld'', vervolgt Mulder zijn analyse over de PSV-middenvelder. ''Daar lijdt hij een beetje onnodig balverlies. En dat komt wel bij hem vandaan natuurlijk.''

''En waar hij goed in is, kwam ook niet van de grond. De passing hebben we veel te weinig gezien. En een veel te laag tempo. Je speelt niet in Nijmegen bij NEC. Nee je speelt in Turijn tegen Juventus, dan kun je niet zo een bal verliezen'', zoomt Mulder in op het balverlies van Veerman, waarna Juventus de 3-0 kon aantekenen.

Van Basten

Marco van Basten is wat milder voor Veerman. ''Er wordt nu wel gefocust op alle fouten die hij maakt. Natuurlijk is het Champions League en belangrijk enzo. Ik denk dat het meer een teamprestatie is, dat je met elkaar hebt verloren.''

''Bakayoko en Ledezma hebben het aan de rechterkant niet goed geregeld'', legt Van Basten de vinger op de zere plek bij het verliezende PSV. ''Je moet het met elkaar zien op te lossen. En dat ontbreekt gewoon.''

Veerman

''Ik moet gewoon beter om mij heen kijken, waar ik sta'', trekt Veerman na afloop het boetekleed aan als de 3-0 van Juventus ter sprake komt. ''Ik werd niet gecoacht, maar moet zelf beter om mij heen kijken. Dat straffen zij genadeloos af, en dat is niet leuk natuurlijk.''

''Het is klote, maar ik ben niet de eerste die een foutje maakt in de Champions League. Dat gebeurt wel meerdere gasten'', weigert de gewisselde Veerman vervolgens om zichzelf helemaal de grond in te boren.

''Het mag niet gebeuren, maar het gebeurt wél. Dan moet je even op de blaren zitten. Dat is vervelend, want dan zal iedereen er wel weer wat van vinden. Maar we moeten door. Ik kan moeilijk bij de pakken neer gaan zitten. Ik weet dat ik het kan en dat dit soort dingen niet mogen gebeuren. Vooral niet op dit podium, want dan wordt het afgestraft'', aldus de strijdbare Veerman.