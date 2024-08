Veerman heeft duidelijke mening over wat PSV-collega Boscagli moet doen met interesse van Brighton

Joey Veerman heeft zo zijn bedenkingen bij de mogelijke overgang van Olivier Boscagli naar Brighton & Hove Albion. De middenvelder adviseert zijn ploeggenoot van PSV om nog even te wachten en niet direct in te gaan op de avances van de club uit de Premier League.

''Hij wil die transfer pakken, en misschien ook wel logisch. Ikzelf zou het niet doen'', geeft Veerman na de 1-3 overwinning van PSV op Heracles Almelo van zondag ruiterlijk toe in gesprek met ESPN.

''Niks ten nadele van Brighton ofzo. Maar ze gaan niet meedoen om de prijzen of wat dan ook. En hier speelt hij toch Champions League en heeft hij nog een eenjarig contract. Ik zou nog wel even nadenken als ik hem was.''

PSV ontving afgelopen week een eerste bod van Brighton op Boscagli. Het voorstel werd echter direct van tafel geveegd door de clubleiding van de Eindhovenaren. Volgens het Eindhovens Dagblad neemt PSV het bod 'zeker niet serieus'.

Boscagli is aan zijn laatste contractjaar begonnen in het Philips Stadion. PSV probeert zijn verbintenis tussentijds te verlengen, om zo te voorkomen dat de Franse verdediger volgend jaar gratis de deur uitloopt. Transfermarkt schat zijn huidige transferwaarde in op 27 miljoen euro.

Eredivisie Almere City FC ALC 2024-08-24T18:00:00.000Z 20:00 PSV Eindhoven PSV

Eredivisie Heracles HER 2024-08-25T12:30:00.000Z 14:30 Willem II WII

PSV ziet Boscagli als een belangrijke schakel in de strijd om titelprolongatie in de Eredivisie. Mocht hij deze maand alsnog vertrekken, dan hoopt PSV een bedrag van 'meerdere tientallen miljoenen' voor de verdediger te kunnen ontvangen.

Boscagli is tevens op de radar verschenen van Besiktas en Galatasaray. Besiktas zou tussen de 10 en 15 miljoen euro willen betalen, maar dat is voor PSV een te laag bedrag. Daarnaast wil Boscagli naar een club in een van de topcompetities in Europa.