Veelbesproken scheidsrechter Lahoz ‘moet stoppen met fluiten’ in LaLiga

Dinsdag, 25 april 2023 om 08:52 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:55

Antonio Mateu Lahoz stopt na dit seizoen als scheidsrechter. De arbiter heeft volgens verschillende Spaanse media van scheidsrechtersbaas Medina Cantalejo te horen gekregen dat hij zijn carrière moet beëindigen. De veelbesproken Lahoz kreeg tijdens het WK in Qatar alle ogen op zich gericht tijdens Nederland - Argentinië en maakte het niet veel later opnieuw bont bij de stadsderby tussen Barcelona en Espanyol. De Spaanse scheidsrechter trok liefst 34 kaarten in die twee duels.

De 46-jarige Lahoz zou vanwege zijn leeftijd aan de kant worden geschoven, net als collega Carlos del Cerro Grande (47). Volgens Spaanse media kan Lahoz zelf zich niet vinden in de beslissing om hem aan de kant te kant te zetten. Beide arbiters kunnen nog wel als VAR verder gaan, maar in ieder geval Lahoz zou dit niet zien zitten.

Lahoz deed enkele maanden geleden veel stof opwaaien. De arbiter, die op het WK liefst achttien keer geel had getrokken tijdens de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië (2-2, 3-4 na strafschoppen), smeet ook op Oudejaarsdag met vele kaarten. Lahoz eiste opnieuw een hoofdrol op tijdens het duel tussen Barcelona en Espanyol (1-1). Hij trok in het Spotify Camp Nou zestien gele kaarten uit zijn borstzak. Jordi Alba en Vinicius Souza mochten beiden met een rode kaart inrukken na een tweede keer geel.

Lahoz ging nog geen week later door waar hij gebleven was. De scheidsrechter, die in de twee genoemde duels met 34 gele kaarten had gestrooid, deelde tijdens de Copa del Rey-wedstrijd tussen Linares en Sevilla (0-5) al na achttien minuten direct rood uit. Die kaart was voor Jorge Sampaoli, de trainer van Sevilla. De Spaanse voetbalbond besloot vervolgens om hem meerdere weken geen wedstrijd toe te kennen. Lahoz floot sinds 2008 meer dan 280 duels in LaLiga en floot ook op onder meer drie WK’s.