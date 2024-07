Veel discussie op X: ‘Arbiter Zwayer ziet handsbal Saka niet en besteelt Oranje’

Nederland is bestolen door scheidsrechter Felix Zwayer, zo vinden diverse X-gebruikers. Engeland kwam in de achttiende minuut op gelijke hoogte dankzij een benutte strafschop van Harry Kane, maar volgens meerdere voetbalfans hadden de Engelsen nooit een penalty mogen krijgen.

Na afloop van de halve finale tussen Nederland en Engeland (1-2) gaan er beelden rond op social media van een moment voorafgaand aan de toegekende penalty.

Kane kreeg plots een serieuze schietkans na een carambole in de vijandige zestien. Gehinderd door Dumfries schoot hij over, maar arbiter Felix Zwayer zag een overtreding, floot voor een strafschop en deelde Dumfries geel uit voor zijn hooggeheven been jegens Kane.

The Netherlands were 100% robbed! VAR even missed or didn't care about Saka's handball on both hands before the penalty situation. Lucky England should thank the refs.#NEDENG #Eurocopa2024 https://t.co/U8lWR2DbOk pic.twitter.com/bcOTW5OZ2W