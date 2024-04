VEB is totaal ontstemd en wijst Ajax op grote fouten in onderzoek naar Mislintat

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) is totaal niet te spreken over het onderzoek dat KPMG in dienst van Ajax heeft uitgevoerd naar Sven Mislintat. Maandag bracht de Raad van Commissarissen via een aangekondigde Buitengewone Algemene Vergadering Aandeelhouders de conclusies van het rapport alvast naar buiten, maar volgens Gerben Everts, directeur van de VEB, heeft de RvC ‘zélf de conclusies geformuleerd’.

Uit het onderzoek van de forensisch accountant blijkt volgens Ajax dat er ‘geen grond voor aansprakelijkheidsstelling is’. Wél ‘roept de handelswijze van Mislintat vragen op’, zo luidt de conclusie die door Ajax gedeeld wordt.

“Voor ons is Ajax maar een kleine speler. Maar wat hier wordt gepresenteerd is echt ongekend. Dieper kun je niet zinken”, stelt Everts in gesprek met Het Parool. Ajax wil het KPMG-onderzoek niet prijsgeven, en Everts vindt dat onaanvaardbaar.

“Het rapport moet integraal worden gepubliceerd. Mislintat heeft het wel gekregen, maar de aandeelhouders moeten het doen met een bericht van de RvC. En die is zelf in de fout gegaan door Mislintat zijn gang te laten gaan.”

Het probleem zit volgens Everts niet eens direct bij de uitvoerende partij KPMG, maar bij de ‘veel te beperkte onderzoeksopdracht van de RvC’. “De RvC heeft zelf de conclusies geformuleerd. Terwijl diezelfde RvC Mislintat zijn gang liet gaan.”

“De conclusies slaan als een tang op een varken. De eerste de beste stagiair zou het er nog beter van afbrengen. Dit is Ajax onwaardig. En dat wil wat zeggen, want ze hadden er al een potje van gemaakt. Dieper dan dit kun je niet zinken.”

Everts vindt het bovendien totaal onterecht dat alle zittende RvC-leden kunnen aanblijven. Hij verwacht met name dat financieel directeur Susan Lenderink keihard aangepakt wordt. “Zij verzekerde in de laatste aandeelhoudersvergadering in november dat het transferproces goed is verlopen. Nu blijkt dat er van alles is misgegaan. Er was nauwelijks overleg met de scouting en andere betrokkenen. Lenderink heeft gewoon gelogen. Zij gaat de bietenbrug op bij de vergadering in mei.”

