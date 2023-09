‘V/d Ven weet op de plek van Hato of Sutalo ook niet wie hij moet aanspelen’

Woensdag, 27 september 2023 • Süleyman Öztürk

Süleyman Öztürk steekt de loftrompet over Brighton & Hove Albion en diens manager Roberto De Zerbi. The Seagulls staan na een ijzersterke seizoenstart derde in de Premier League en treffen volgende maand Ajax in de groepsfase van de Europa League. Waar Brighton ondanks het verlies van de drie belangrijke spelers in de as van het veld draait als een geoliede machine, verkeren de Amsterdammers na vele mutaties in een diepe crisis.

Volgens Öztürk is Brighton-verdediger Lewis Dunk een mooi voorbeeld van een speler die zich sterk heeft ontwikkeld onder De Zerbi. “Dunk zou bij de meeste Nederlandse clubs op de bank zitten. Dan wordt naar hem gekeken, gevonden dat hij beperkt is in zijn manier van bewegen en geconcludeerd dat hij niet kan voetballen”, schrijft Öztürk in zijn column voor Voetbal International. “Reden: hij levert elke bal in bij de tegenpartij. Een voetballer met Dunks karakteristieken begint met een 1-0 achterstand aan zijn carrière. De kunst is als trainer of scout een open blik te hebben. Dan ga je eigenschappen zien die passen binnen een groter geheel, áls dat grotere geheel aanwezig is.”

Öztürk stelt dat spelers vaak worden afgeschreven omdat ze niet presteren, maar de vraag waarom zij niet renderen binnen een bepaald elftal wordt vaak niet beantwoord. “Waaróm een speler de mist ingaat. Waarom internationals of dure aankopen grote ruimtes weggeven. Waarom de opbouw van achteruit zo dramatisch is dat je nauwelijks van een opbouw kunt spreken.”

Öztürk gebruikt Micky van de Ven, die als kersverse aanwinst direct uitgroeide tot een onbetwiste basisspeler bij Tottenham Hotspur, als voorbeeld. “Van de Ven zou bij Ajax op de plek van Josip Sutalo of Jorrel Hato ook geen idee hebben wie hij moet aanspelen. Er is geen organisatie en geen structuur, waardoor veel gebaseerd is op toeval. Het kan goed gaan en het kan fout gaan en dat kun je dan ophangen aan individuen.”

De columnist vindt individuen als zondebok aanwijzen echter te makkelijk en haalt aan dat De Zerbi moest toezien hoe er bij Brighton met Robert Sánchez, Alexis Mac Allister en Moisés Caicedo drie belangrijke spelers uit de as van het veld werden verkocht. “Maar hij kan toch blijven spelen als voorheen. Nu met Jason Steele, Billy Gilmour en Pascal Gross. Het voetbal van Brighton wordt bestudeerd door trainers in heel Europa. Hun opbouwpatronen zie je terug bij alle topteams, waaronder bij Feyenoord.”

“Dunk is nu international en heeft die status te danken aan zijn trainer”, schrijft Öztürk. “Door elke dag te oefenen op opbouwpatronen, druk zetten en alles wat met goed voetbal te maken heeft, wordt hij er als individu uitgepikt. Dunk legde uit dat hij van elke speler op het veld kan vertellen waar hij op welk moment moet staan en waar de bal dan heen moet. Dat begint met een idee. Dat begint met een trainer.”