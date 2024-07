Rafael van der Vaart noemt 1 Nederlander als goede kandidaat om de beste speler van het EK te worden

Rafael van der Vaart denkt dat Kylian Mbappé de beste speler van het toernooi gaat worden op het EK in Duitsland, zo stelt hij bij de NOS. Volgens de analist is er ook één Nederlander die kans maakt op de titel: Memphis Depay.

V/d Vaart is erg gecharmeerd van Mbappé en verwacht dan ook dat hij hoge ogen gaat gooien op het EK. “Hij is de allerbeste speler op dit moment.” Mbappé trainde donderdag in aanloop naar het eerste groepsduel van de Fransen niet mee met de selectie.

Van der Vaart maakt zich daar geen zorgen over. “Het is zo'n vedette, maar hij klaagt niet en is eigenlijk nooit boos richting anderen. Daar hou ik van”, aldus de 109-voudig international van Oranje.

Maar als er iemand is die Mbappé van die titel af kan houden is het Memphis wel, denkt Van der Vaart. “Als we ver gaan komen, komt dat omdat hij het gaat doen. En dan mag hij zijn haarband om de beker binden, haha!”, grapt hij.

Het EK gaat voor Memphis van start op zondag, wanneer het Nederlands elftal tegenover Polen staat. Mbappé komt naar alle waarschijnlijkheid een dag later in actie. Dan speelt Frankrijk haar eerste groepswedstrijd tegen Oostenrijk. Volgende week vrijdag staan de twee tegenover elkaar.

Grote tegenvaller

Van der Vaart denkt dat Engeland de grote tegenvaller van het toernooi gaat worden.staan overal hoog in de peilingen, maar Van der Vaart vreest voor een domper. “Iedereen zegt altijd dat ze goede spelers hebben, maar ze winnen nooit iets. Het wordt tijd dat ze weer wat gaan winnen, maar ik denk dat het weer een domper wordt.”

Denemarken gaat daarentegen voor een verrassing zorgen, denkt de analist. “Het is een hele goede outsider, versla die maar eens. Het laatste EK haalden ze ook de halve finale.”

