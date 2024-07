Van der Vaart: ‘Mooie uitspraak van Koeman! Je ziet dat hij een zwak voor hem heeft’

Rafael van der Vaart vindt het mooi om te zien hoe Ronald Koeman spreekt over Xavi Simons. De analist van de NOS hoopt net als Koeman dat Simons vrijdag tegen Frankrijk zijn échte doorbraak gaat beleven in het Nederlands elftal.

Simons is met Oranje terug in het stadion van RB Leipzig, de club die hem dit seizoen huurde van Paris Saint-Germain. Simons beleefde een wervelend seizoen in de Bundesliga, maar heeft het tot nu toe in het Nederlands elftal moeilijker om zich te onderscheiden.

Tegen Frankrijk krijgt Simons de kans op de nummer 10-positie, waar de jongeling tegen Polen nog startte als rechtsbuiten. "Natuurlijk ben ik benieuwd naar Simons op 10", zegt Koeman voorafgaand tegenover de NOS.

"Wat je iedere speler gunt is een geweldige wedstrijd", aldus Koeman. "Misschien is dit net een duwtje in de goede richting. Op deze positie heeft hij misschien ietsje meer vrijheid. Hij kan ook naar links uitzakken als Memphis daar weg is. Hij werkt er hard voor, dus ik gun het hem zeker."

Van der Vaart is lyrisch over de quotes van Koeman over Simons. "Dit is mooi, omdat ik kan zien dat hij een zwak voor hem heeft. Hij hoopt zó dat Xavi het goed doet, want hij blijft hem maar opstellen. Het zou heel logisch zijn geweest om Xavi even op de bank te zetten. Er is druk, maar het hoort bij een topspeler dat hij het vandaag laat zien."

