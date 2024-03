V/d Gijp zag ‘gênante’ beslissing: ‘Ik had tegen Slot gezegd: ‘Krijg de tering’’

René van der Gijp begrijpt niet waarom Feyenoord-trainer Arne Slot zijn spits Ayase Ueda zondag tegen PSV (2-2) vlak voor het verstrijken van de reguliere speeltijd nog liet warmlopen. De Japanner deed liefst vijf keer een warming-up, maar kwam uiteindelijk niet binnen de lijnen.

Van der Gijp was zondag aanwezig bij de Eredivisie-topper in het Philips Stadion. De keuze van Slot om Ueda in de slotfase nog eens warm te laten lopen zorgde voor verbazing bij de analyticus.

“Ik zat bij de cornervlag en zag dat Ueda zich in de eerste helft twee keer tien minuten heeft opgewarmd. Daarna nog eens in de 55ste minuut en in de 75ste minuut”, zegt Van der Gijp in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

“Drie minuten voor tijd kwam hij weer voor mijn neus warmlopen. Dat was het moment dat ik als Ueda tegen Arne Slot gezegd had: ‘Krijg de tering maar.’ Waarom doet Slot dat, Wim (Kieft, red.)?, vraagt Van der Gijp zich hardop af.

“Hij moest dus nog vanaf de bank naar de cornervlag en daar mocht hij weer gaan warmlopen. Bij die vijfde keer had ik echt tegen Slot gezegd: ‘Zoek het lekker uit, joh.’ Het is de 87ste minuut.”

Kieft vindt het eveneens vreemd dat Slot Ueda zo laat opnieuw liet warmlopen zonder hem in te laten vallen. “Slot lijkt me wel een redelijk sociale man. Hij zal waarschijnlijk tegen zijn spelersgroep zeggen: ‘We doen het met zijn allen. We zijn een team', dat gelul. Maar dit doe je niet.”

“Dat Ueda niet in de basis begon, dat zal hij best kunnen begrijpen”, haakt Van der Gijp weer in. “Dan valt hij ook niet in. Dan denk ik: die komt thuis en heeft echt een kutdag gehad. Ik vond het vrij gênant. Prima dat je hem in de eerste helft twee keer in groepjes laat warmlopen en ook twee keer na rust, maar je laat hem dan niet drie minuten voor het einde nog eens warmlopen. Dat slaat nergens op, doe even normaal”, besluit Van der Gijp.

