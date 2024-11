Basisspeler Real Madrid verlaat in tranen en per brancard het veld met vermoedelijk zware knieblessure

Real Madrid heeft in het LaLiga-duel met Osasuna al vroeg twee fikse tegenvallers moeten incasseren. In de twintigste minuut moest Rodrygo het veld verlaten met vermoedelijk opnieuw een hamstringblessure, tien minuten later verliet ook Éder Militão het veld, op een brancard.

In de negentiende minuut ging Rodrygo plots op de grond zitten. Waar de Braziliaan precies last van had was niet duidelijk, maar het leek te gaan om een probleem met het bovenbeen.

Rodrygo was net terug van een hamstringblessure, die hem enkele weken aan de kant had doen staan. Mogelijk kreeg hij daar in de wedstrijd van zaterdag opnieuw last van.

Niet veel later, met Brahim Díaz inmiddels in het veld voor Rodrygo, ging het opnieuw mis bij een speler van Real Madrid. Deze keer was het Militão.

De verdediger ging plotseling naar de grond na een voorzet vanaf de zijkant en schreeuwde het uit van de pijn. Daarbij greep hij naar zijn knie.

Na minuten op het veld te zijn behandeld, verliet Militão per brancard en in tranen het veld. De Braziliaan liep vorig jaar augustus een kruisbandblessure op, en maakte afgelopen voorjaar weer zijn rentree. Het lijkt erop dat hij nu opnieuw te maken heeft met een zware knieblessure.

Opsteker voor Real, dat de afgelopen twee thuisduels verloor, was dat er aan het einde van de eerste helft nog wel twee keer werd gescoord. Door goals van Vinícius Júnior en Jude Bellingham staat het 2-0 bij rust.