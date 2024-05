Vaste kracht Frankrijk raakt geblesseerd op training: EK mogelijk in gevaar

Mike Maignan is drie weken voor de start van het EK geblesseerd geraakt aan zijn vinger. Dat melden meerdere media, waaronder L’Équipe en Fabrizio Romano. Verder onderzoek moet nu uitwijzen hoe ernstig de blessure van de Fransman is en of het EK daarmee in gevaar komt.

De 28-jarige doelman liep de blessure op tijdens de training van zijn club AC Milan donderdagochtend. Uit eerste tests is gebleken dat zijn vinger in ieder geval niet gebroken is.

Wel is zijn vinger uit de kom. Maignan moet nu een week lang een brace dragen, waarna verdere tests zullen worden gedaan. Aan de hand daarvan hakt men uiteindelijk een knoop door wat betreft deelname aan het EK.

Mocht Maignan niet mee kunnen, dan is dat een flinke tegenvaller voor les Bleus. Sinds Hugo Lloris na het WK 2022 is gestopt als international, is Maignan de eerste doelman van de Fransen.

Logischerwijs maakt de veertienvoudig international ook deel uit van de definitieve EK-selectie die bondscoach Didier Deschamps vorige week bekendmaakte.

Die bestaat naast Maignan nog uit twee andere keepers: Alphonse Aréola (West Ham United) en Brice Samba (RC Lens). Deschamps heeft nog tot 7 juni om eventuele wijzigingen door te voeren.

Maignan kwam, mede door een spierblessure, al sinds 22 april niet meer in actie voor Milan. Ook de laatste wedstrijd van het seizoen, zaterdag tegen Salernitana, moet hij dus aan zich voorbij laten gaan.

