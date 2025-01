Vaste basisspeler Feyenoord moet Eredivisie-hervatting missen door blessure

Hwang In-beom moet de eerste Eredivisie-wedstrijd van Feyenoord in 2025 aan zich voorbij laten gaan. De Zuid-Koreaan is nog altijd geblesseerd en zal niet op tijd hersteld zijn om in actie te komen tegen FC Utrecht volgende week zondag.

Feyenoord is momenteel op trainingskamp in het Spaanse Marbella. Daar werd zondag duidelijk dat Hwang door zijn blessure de wedstrijd tegen Utrecht moet missen.

“Hwang mist door blessure hervatting tegen FC Utrecht, Timber is die wedstrijd geschorst. Milambo, Stengs en Trauner sloegen training in Marbella over, maar zijn wel beschikbaar tegen FC Utrecht”, aldus Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad op X.

Hwang miste ook al de laatste wedstrijd van 2024, die met 3-0 werd verloren van PSV, door een blessure. Om wat voor blessure het gaat is niet duidelijk.

Ook Timber ontbreekt dus tegen Utrecht. De middenvelder is geschorst nadat hij tegen PSV zijn vijfde gele kaart van dit Eredivisie-seizoen kreeg.

Het duel tussen Feyenoord en Utrecht volgende week kan gezien worden als een echte kraker. Feyenoord staat vierde, Utrecht derde.

Bij een zege in De Kuip passeert Feyenoord de Domstedelingen op de ranglijst. Er wordt zondag om 14:30 uur afgetrapt.