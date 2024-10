Vardy schaart zich in rijtje met Ronaldo, maar verliest met Leicester door ontketende Chris Wood

Nottingham Forest heeft zijn toch al indrukwekkende Premier League-seizoen vrijdagavond een passend vervolg gegeven. The Tricky Trees wonnen dankzij een dubbelslag van Chris Wood en een treffer van Ryan Yates met 1-3 van Leicester City, waar Jamie Vardy tussendoor voor de gelijkmaker tekende. Nottingham staat voorlopig op een razend knappe vijfde plaats, terwijl Leicester het moet doen met plek veertien.

Leicester kreeg het voor elkaar om tot tweemaal toe in dezelfde Forest-aanval dramatisch uit te verdedigen. De eerste keer zonder gevolgen, de tweede keer wel. Yates kreeg de bal perfect voor zijn voeten en vond de verre hoek met een heerlijke, harde uithaal: 0-1.

Halverwege de eerste helft kwam Leicester op gelijke hoogte. Een scherpe voorzet van Harry Winks werd van dichtbij door Vardy binnengetikt. De 37-jarige clublegende heeft nu tegen 28 van de 32 Premier League-tegenstanders gescoord. Daarnaast werd hij de eerste speler sinds Cristiano Ronaldo die na zijn 37ste verjaardag in opeenvolgende duels het net wist te vinden. Vorige week was hij trefzeker in de uitwedstrijd tegen Southampton (2-3 winst).

Vardy zou echter geen party beleven, daar Wood zijn fenomenale vorm doortrok in het King Power Stadium. De Nieuw-Zeelandse goaltjesdief scoorde vlak na de theepauze de 1-2, door uit de draai zeer overtuigend raak te schieten.

Na een uur maakte Wood ook zijn tweede. De spits schatte een diepe bal beter in dan de Leicester-verdediging en kopte het leer over de verbouwereerde doelman Mads Hermansen heen: 1-3. Het was alweer de zevende Premier League-treffer van het seizoen voor Wood.

De ex-speler van Leicester heeft nu negen Premier League-goals in zijn laatste tien wedstrijden gemaakt. Bovendien hoeft Wood op de topscorerslijst van dit seizoen alleen Erling Braut Haaland voor zich te laten gaan. De Noor van Manchester City staat op 10 goals.