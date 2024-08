Vangelis Pavlidis, Orkun Kökçü én Fredrik Aursnes belangrijk bij eerste zege Benfica

Benfica heeft zijn eerste competitiezege van het seizoen geboekt. Nadat er vorige week nog met 2-0 werd verloren van Famalicão, was de ploeg van trainer Roger Schmidt zaterdagavond met 3-0 te sterk voor Casa Pia. Vangelis Pavlidis opende de score, en ook voormalig Feyenoorder Fredrik Aursnes was trefzeker.

Bijzonderheden:

Benfica domineerde flink, maar was lange tijd niet in staat om te scoren. Pas in de zeventigste minuut werd de score geopend via Pavlidis. De voormalig AZ-spits kopte vanaf een meter of vijf een perfecte voorzet van Tiago Gouveia binnen: 1-0. Het was de eerste officiële treffer namens Benfica voor de Griek.

Met een geplaatst schot maakte Gouveia er tien minuten later zelf 2-0 van. Het slotakkoord was voor Aursnes, die de bal in de lange hoek schoof na een prachtige pass op maat van Orkun Kökçü: 3-0.

Benfica – Casa Pia 3-0

70’ 1-0 Vangelis Pavlidis (assist: Tiago Gouveia)

80’ 2-0 Tiago Gouveia (assist: Fredrik Aursnes)

90’ 3-0 Fredrik Aursnes (assist: Orkun Kökçü)