Jarenlange partner van Van Dijk bij Liverpool gaat plots per direct met pensioen

Joel Matip zet per direct een punt achter zijn carrière. BILD meldde vrijdagochtend nog dat het Schalke 04 van Kees van Wonderen er alles aan deed om de 33-jarige verdediger naar Duitsland te halen, maar die plannen kunnen dus in de prullenbak.

Matip zat sinds zijn transfervrije vertrek bij Liverpool deze zomer zonder werkgever. De 27-voudig Kameroens international maakte 201 keer zijn opwachting in het shirt van the Reds en was een belangrijk onderdeel van het team van Jürgen Klopp dat prijs na prijs pakte.

Matip, die naast Virgil van Dijk in de basis stond tijdens de Champions League-finale van 2019, pakte naast de cup met de grote oren ook de Premier League, FA Cup, Community Shield, UEFA Super Cup en twee keer de League Cup met Liverpool.

Deze zomer besloot de club door te selecteren waardoor naast Matip ook Thiago Alcántara geen nieuw contract kreeg. Toevallig besloot ook de Spanjaard daarna een punt achter zijn loopbaan te zetten.

Matip genoot zijn jeugdopleiding bij Schalke, dat hij in 2016 transfervrij inruilde voor Liverpool. Van Wonderen hoopte dat hij de Kameroener nog kon verleiden tot een terugkeer bij de club waar het voor hem allemaal begon, maar dat idee moet de Nederlandse trainer dus uit zijn hoofd zetten.

Uiteindelijk speelde Matip 258 officiële wedstrijden namens de hoofdmacht van de Duitsers. Met Schalke legde de fysiek sterke mandekker in 2011 beslag op de DFB-Pokal en de Duitse Super Cup.

Schalke kon de kwaliteit en ervaring van Matip goed gebruiken. Momenteel staat de Duitse volksclub op de dertiende plaats in de 2. Bundesliga. Schalke nam eind september afscheid van technisch directeur Marc Wilmots en trainer Karel Geraerts. Van Wonderen moet het tij nu keren.