Van tranen naar vreugde: Franse superster zorgt voor plottwist in AZ-stadion

Vrijdag, 27 oktober 2023 om 12:15 • Wessel Antes

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Moussa Diaby heeft zich donderdagavond van zijn beste kant laten zien na het duel tussen AZ en Aston Villa (1-4). Op een video van ESPN is te zien dat een groot fan van de negenvoudig international van les Bleus naar Alkmaar was afgereisd om zijn held te zien, in de hoop middels een zelfgemaakt spandoek zijn shirt te scoren. Toen dat in eerste instantie dreigde te mislukken, barstte de jonge fan in tranen uit. Een steward schoot te hulp.

Het veiligheidsteam regelde een beker water voor de teleurgestelde fan, waarna het doek mee werd genomen de catacombe in. Hoogstwaarschijnlijk om Diaby te overtuigen, daar de pijlsnelle vleugelspits plotseling weer het veld op kwam gelopen. De 24-jarige Parijzenaar gaf zijn trouwe fan een knuffel, overhandigde zijn shirt en nam de tijd om het moment te vereeuwigen middels een foto. Zo zorgde Diaby ervoor dat het alsnog een onvergetelijke avond werd voor zijn fanatieke bewonderaar.