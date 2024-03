Van 't Schip vergeet naam van Ajax-speler tijdens persco: 'Hoe heet-ie..?'

Ajax-trainer John van 't Schip besloot zondagmiddag na ruim een uur spelen tegen Fortuna Sittard (2-2) drie wissels in te brengen. Op de persconferentie na afloop van het duel werd de oefenmeester gevraagd naar zijn wisselbeleid. Bij het beantwoorden volgde een pijnlijk moment, aangezien Van 't Schip een blaadje nodig had om op de naam van Carlos Forbs te komen.

De hoofdtrainer bracht vlak voor het om de oren krijgen van de 1-2 een drietal spelers in het veld: Forbs, Brian Brobbey en Branco van den Boomen. Zij kwamen in de plaatsen van Borna Sosa, Kristian Hlynsson en Sivert Mannsverk. Na tachtig minuten spelen verving Anton Gaaei nog Tristan Gooijer.

Op het perspraatje na afloop wordt Van 't Schip gevraagd naar zijn wisselbeleid en waarom bijvoorbeeld Julian Rijkhoff niet wordt ingebracht. Volgens de trainer zou het inbrengen van de negentienjarige spits niet logisch zijn geweest.

"Je moet ook gewoon invulling aan de zijkanten hebben", reageert Van 't Schip. "En in de spits hadden we Akpom en Brobbey. Dan kan je daar nog een spits bij gooien, maar dat wil niet zeggen dat je dan in één keer gaat scoren."

"Je moet ook zorgen dat de bezetting enigszins goed is", vervolgt Van 't Schip. "We hadden sowieso al doorgeschoven met een verdediger. We hebben, eh, hoe heet-ie..?" De coach is even stil en maakt vervolgens van het moment gebruik om op een nabij gelegen papiertje te kijken, waarop hij de naam die hij zoekt vindt.

"Carlos. We hebben Carlos (Forbs, red.) ingebracht aan de zijkant. Aanvallend ging hij echt meer als een linksbuiten spelen, dus daar breng je al aanvallend veel meer in. Dus én Brian én Carlos, en Branco die in principe anders speelt dan Sivert, met meer aanvallende impulsen."

"Dat (Rijkhoff inbrengen, red.) had ook gekund, maar op een gegeven moment maak je daar gewoon keuzes in", besluit Van 't Schip.

