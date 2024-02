Van 't Schip onthult wie aanvoerder is van Ajax bij afwezigheid van Bergwijn

Niet Jordan Henderson, maar Steven Berghuis zal zondag de aanvoerdersband dragen wanneer Ajax het opneemt tegen sc Heerenveen. Eerder op de dag meldde De Telegraaf dat het mogelijk zou kunnen zijn dat Henderson de band over zou nemen, maar dat blijkt nu dus toch niet het geval.

De blessure van Bergwijn is een tegenvaller voor Ajax, dat enkele weken niet kan beschikken over de aanvoerder. Bergwijn kampt met een kwetsuur aan zijn hamstring en moet onder meer het Conference League-tweeluik met FK Bodø/Glimt missen.

"Hoe lang we hem gaan missen, is een beetje afhankelijk van hoe zijn herstel gaat verlopen", vertelt trainer John van 't Schip op de clubwebsite. "Maar ik denk dat we hem in ieder geval in februari missen en ook wel een gedeelte in maart." Van 't Schip heeft nu bepaald dat tweede aanvoerder Berghuis de band zal dragen bij afwezigheid van zijn collega-aanvaller.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Van 't Schip kan naast Bergwijn ook niet beschikken over Devyne Rensch, die afgelopen weekend nog uitviel in de topper tegen PSV (1-1). "Devyne maakt goede progressie, maar is er zondag nog niet bij. We moeten bekijken in hoeverre hij donderdag haalt of het weekend erop. Het is een beetje van dag tot dag bekijken, maar hij is dichter bij spelen dan we in eerste instantie hadden verwacht."

Sivert Mannsverk lijkt juist dicht bij zijn rentree in Ajax 1 te zijn. De Noorse zomeraanwinst maakte in zijn eerste minuten voor Ajax 1 geen al te gelukkige indruk en liep toen een blessure op die hem bijna vijf maanden aan de kant hield. Begin deze week maakte hij rentree bij Jong Ajax.

"Voor hem natuurlijk heel belangrijk. Als je nieuw bent en je raakt gelijk geblesseerd, dan is dat altijd lastig. Hij heeft zijn eerste dertig minuten gespeeld, de eerste stappen zijn gemaakt. Hopelijk gaat hij daar meer minuten maken totdat hij klaar is om indien nodig zijn rentree in het eerste te kunnen maken."

De trainer wil winnen om het gat met nummer drie FC Twente niet te laten vergroten. Eerder dit seizoen werd Ajax - Heerenveen 4-1. "Heerenveen is wisselvallig geweest de laatste periode", weet Van 't Schip. "Ondanks dat de uitslag 4-1 was, was het hier gewoon een lastige wedstrijd. Heerenveen-uit is sowieso altijd lastig. We moeten ons goed voorbereiden en gaan proberen om met drie punten weg te gaan."

Bekijk sc Heerenveen - Ajax live op ESPN via Ziggo!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties