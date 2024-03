Van 't Schip kiest zondag tegen FC Utrecht voor basisdebutant bij Ajax

Josip Sutalo is er zondag niet bij wanneer Ajax het in de eigen Johan Cruijff ArenA opneemt tegen FC Utrecht. De Kroaat is deze week geblesseerd geraakt op een training van de Amsterdammers. Achter de naam van Steven Berghuis staat nog een vraagteken.

Gezien de blessure van Sutalo lijkt het er sterk op dat Ahmetcan Kaplan zijn basisdebuut gaat maken voor Ajax. De Turkse centrumverdediger maakte afgelopen weekend tegen AZ als invaller zijn eerste minuten voor Ajax 1 en was tijdens de 2-0 nederlaag in Alkmaar één van de weinige lichtpuntjes bij de hoofdstedelingen.

"We zijn blij dat we de beschikking over hem hebben. Hij is een betrouwbare speler aan de bal", vertelt trainer John van 't Schip op de clubkanalen van Ajax. "Verdedigend is Ahmetcan sterk in de lucht en in het positie kiezen is hij ook goed. De kans is groot dat hij gaat starten tegen FC Utrecht, ook omdat Josip Sutalo deze week is uitgevallen op de training."

Berghuis heeft last van knieklachten. "Berghuis is nog twijfelachtig. Hij heeft een tikje gehad op de binnenkant van zijn knie. Dat is altijd een vervelende blessure. Hopelijk trekt dat snel weg, zodat we weer de beschikking over hem hebben."

Steven Bergwijn is al een tijdje geblesseerd aan zijn hamstring. De aanvoerder miste daardoor de laatste vijf wedstrijden van Ajax. Vrijdag was Bergwijn wel weer op het trainingsveld te bewonderen. "Hij is nog niet zover om te spelen, maar het is positief dat hij weer op het veld staat."

Jordan Henderson staat naar verwachting aan de aftrap tegen FC Utrecht. De Engelsman moest het Conference League-duel met FK Bodø/Glimt missen en kwam afgelopen weekend niet van de bank af tegen AZ. "Hij heeft goed getraind en was vandaag ook aanwezig. In principe moet dat voor zondag geen probleem zijn."

Het valt niet uit te sluiten dat Ajax zondag opnieuw in een 5-3-2/5-4-1-systeem speelt, zoals ook het geval was tegen AZ. "We hebben gekeken naar onze blessures en wie er inzetbaar waren. Veel buitenspelers waren geblesseerd, dus het was een goed moment om met vijf verdedigers te spelen tegen AZ. Het is ook zeker iets waar we richting zondag rekening mee houden", aldus Van 't Schip.

