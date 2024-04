Van 't Schip heeft geen plek voor Van den Boomen in basis Ajax

De opstelling van Ajax voor het duel met Excelsior is bekend. Branco van den Boomen is zijn basisplaats kwijt. Trainer John van ‘t Schip kiest voor een 4-3-3-formatie, wat Anton Gaaei zijn basisplaats kost. Jordan Henderson leek op tijd fit, maar is er niet bij. Hij zit ook niet op de bank. Het duel in de Johan Cruijff ArenA begint om 21:00 uur en is te zien op ESPN 1.

Gerónimo Rulli staat onder de lat bij Ajax. De Argentijn is de vervanger van de nog altijd geblesseerde Diant Ramaj. De backposities worden bekleed door Devyne Rensch (rechts) en Jorrel Hato (links), terwijl het centrum bestaat uit Josip Sutalo en Ahmetcan Kaplan.

Centraal op het middenveld starten Sivert Mannsverk en Benjamin Tahirovic. Henderson, die fit genoeg leek voor het duel met de Kralingers, is er nog niet bij. Kenneth Taylor is de nummer 10 van dienst, terwijl Mika Godts, Brian Brobbey en Steven Bergwijn de voorhoede vormen.

Ajax heeft, zeker gezien het relatief gunstige programma, goede papieren om plek vijf te veroveren. De vierde plaats is ook nog mogelijk, maar is gezien de zeven punten achterstand op AZ tevens onwaarschijnlijk. Voor Van 't Schip is de opdracht duidelijk. "Ik verwacht woensdagavond een wedstrijd die we gaan winnen", blikte de oefenmeester vooruit op de clubkanalen.

"We moeten daarin wel oog houden voor een Excelsior met goede spelers. We moeten zorgen dat we goed staan, durven aan de bal en spelen zoals in de tweede helft tegen FC Twente." Ajax boog in de tweede helft een 0-1 achterstand om (2-1).

"Elke tegenstander speelt in deze fase voor iets. Tegen degradatie, Europees voetbal of play-offs en dat zal tot het einde zo blijven. Voor ons maakt het niet uit: we spelen voor onszelf." Voor Ajax is de recente bekerwinst van Feyenoord gunstig. Bij een vijfde plaats stromen de Amsterdammers de tweede voorronde van de Europa League in en ontlopen ze de Conference League-play-offs. "Het is alleen gunstig als je vijfde eindigt. We moeten gewoon zorgen dat we niet in de play-offs hoeven te spelen", weet Van 't Schip.

Excelsior

Bij Excelsior heeft men te maken met een ander soort druk. De ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen staat nu nog op de veilige vijftiende plaats, maar met slechts één punt voorsprong op RKC Waalwijk en vier wedstrijden te gaan is handhaving allerminst zeker. Wel boekten de Kralingers in de vorige speelronde een cruciale en uiterst overtuigende zege op mede-degradatiekandidaat FC Volendam (4-0).

Verdediger Redouan El Yaakoubi blikte tegenover Excelsior TV vooruit op de krachtmeting met Ajax, dat volgens hem, ondanks het slechte seizoen, over genoeg kwaliteiten beschikt. "Kijk maar naar jongens als Bergwijn en Brobbey, dus daar moeten we ons tegen wapenen. We moeten starten met de wil om te winnen en het samen te doen. Dat gaan we proberen op de mat te leggen en dan hopen we er in ieder geval een leuke pot van te maken."

Opstelling Ajax: Rulli; Rensch, Sutalo, Kaplan, Hato; Mannsverk, Tahirovic, Taylor; Godts, Brobbey, Bergwijn.

Opstelling Excelsior: Van Gassel; Benita, Horemans, El Yaakoubi, Zagré; Baas, Sandra, Goudmijn; Sanches Fernandes, Duijvestijn, Lamprou.

