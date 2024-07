Van Praag ontkent transfergerucht rondom Ajax stellig: ‘Het is onzin! Hoe komen ze er in godsnaam bij?’

Een eventuele transfer van Eduard Spertsyan naar Ajax is ‘helemaal niet aan de orde’. Dat zegt Michael van Praag, de voorzitter van de Raad van Commissarissen, zaterdagochtend in NH Sportcafé. Over de geruchten rondom Wout Weghorst doet Van Praag zeer geheimzinnig.

Het was journalist Rudy Galetti die deze week naar buiten bracht dat Ajax opnieuw belangstelling zou hebben voor Spertsyan. De 24-jarige Armeense middenvelder van FK Krasnodar stond vorige zomer op de lijst in Amsterdam. Omdat hij in Rusland voetbalt, werd een transfer bemoeilijkt.

De journalist meldde dat Ajax in gesprek is met de werkgever van Spertsyan en van plan is om ‘de druk op de speler binnenkort op te gaan voeren’. Niks van waar, zegt Van Praag. “Ik las vanochtend weer op internet dat wij bezig zijn een Rus te kopen”, begint de voorzitter van de RvC.

“Hoe komen ze er in godsnaam bij? Het is gewoon niet waar. Dat is gewoon iemand die dat uit zijn duim zuigt en dat staat dan weer drie dagen op internet”, is Van Praag stellig. “Onzin! Het is gewoon helemaal niet aan de orde.”

Weghorst

Hetmeldde vrijdagmiddag dat Ajax zich heeft gemeld voor Weghorst. Als Van Praag naar dat nieuws wordt gevraagd, doet hij geheimzinnig. “Of Weghorst al binnen is? Wat zeg je nu? Hij is momenteel het gras aan het maaien, dus ik denk dat hij niet binnen is, nee.”

“Ah joh, dat zijn allemaal verhalen. Hou toch op.” Volgens Mike Verweij van De Telegraaf mikt Burnley, waar Weghorst nog altijd onder contract staat, op een transfersom van vijf miljoen euro. De clubleiding van Ajax ziet in de Nederlander de vervanger van Chuba Akpom, die na 1 augustus mag vertrekken om wat inkomsten te genereren.

Ajax is ervan overtuigd dat Weghorst een ‘sensatie’ kan worden in de Johan Cruijff ArenA. De 32-voudig international van Oranje heeft meermaals aangegeven heel graag naar FC Twente te willen, maar het wordt afwachten of hij daar nu nog steeds de voorkeur aan geeft.

