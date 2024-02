Van Polen vindt naam terug in fraai lijstje boven Müller, Koke en Modric

Slechts tien spelers zijn trouwer aan hun club dan PEC Zwolle-verdediger Bram van Polen, zo blijkt uit een onderzoek van CIES. Ter ere van Valentijnsdag maakte het Zwitserse databureau een lijstje met de meest clubtrouwe spelers uit liefst zestig verschillende competities. De 38-jarige Nijkerker laat grote namen als Thomas Müller (Bayern München), Koke (Atlético Madrid), Marco Reus (Borussia Dortmund) en Luka Modric (Real Madrid) achter zich.

Van Polen maakt voor het zeventiende seizoen op rij deel uit van de selectie van PEC. De rechtsbenige verdediger staat inmiddels op precies 500 officiële wedstrijden namens de Zwollenaren, waarin hij goed was voor 39 doelpunten en 32 assists. Van Polen is nog lang niet klaar bij PEC, daar hij zijn aflopende contract volgens ESPN gaat verlengen.

Ondanks zijn leeftijd ontbrak Van Polen dit seizoen slechts eenmaal in de wedstrijdselectie van PEC. Tijdens het thuisduel met Feyenoord (0-2 nederlaag) was de aanvoerder niet inzetbaar. Uit bij Heracles Almelo (2-1 nederlaag) zat hij de volledige wedstrijd op de bank, maar verder speelde de routinier alles.

Van Polen moet met zijn zeventien seizoenen slechts tien spelers voor zich dulden op de lijst van databureau CIES. De 37-jarige Rus Igor Akinfeev is de meest clubtrouwe speler in het mondiale topvoetbal. De ervaren doelman maakt al 21 jaar deel uit van de selectie van CSKA Moskou.

Akinfeev stond ooit te boek als een groot talent en vergaarde bekendheid via videogames als Football Manager en FIFA, maar speelde tot dusver enkel voor CSKA. De 111-voudig international van Rusland stond in liefst 755 officiële wedstrijden onder de lat bij zijn jeugdliefde. Akinfeev hield daarin 315 keer de nul.

Top vijf competities

Müller (Bayern München) en Tony Jantschke (Borussia Mönchengladbach) zijn de meest loyale spelers uit de grootste vijf competities van Europa. De twee Duitsers spelen beiden al zestien seizoenen voor hun club. Iker Muniain (Athletic Club), Óscar de Marcos (Athletic Club) en Koke (Atlético Madrid) volgen met vijftien dienstjaren bij hun huidige werkgever.

FC Utrecht-verdediger Mark van der Maarel is eveneens al vijftien jaar speler in het eerste elftal van de Domstedelingen. De Arnhemmer, die beschikt over een aflopend contract, kan dit seizoen zijn 400ste wedstrijd voor Utrecht gaan spelen. Momenteel staat de teller voor Van der Maarel op 388 officiële duels, waarin hij goed was voor 12 doelpunten en 16 assists.

