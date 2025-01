Van Persie haalt uit naar KNVB: 'Het gaat hier om een man die bij FC Barcelona en Oranje zat...'

Robin van Persie vindt het teleurstellend en 'krom' dat sc Heerenveen door de KNVB op de vingers is getikt vanwege Frans Hoek. Laatstgenoemde werd onlangs aangesteld als keeperstrainer van Heerenveen, maar beschikt volgens de voetbalbond niet over de juiste papieren.

Keeperstrainers moeten sinds dit seizoen beschikken over een trainersdiploma. Dat is een regel die vanuit de UEFA aan alle aangesloten nationale bonden wordt opgelegd, dus ook aan de KNVB. Heerenveen krijgt ondanks de gigantische staat van dienst van Hoek geen dispensatie.

"Ik vind het eigenlijk wel een beetje krom", reageerde Heerenveen-coach Van Persie voorafgaand aan de Eredivisie-wedstrijd tegen FC Groningen.

Van Persie kent Hoek persoonlijk van zijn tijd bij het Nederlands elftal en had de keeperstrainer graag naar Friesland gehaald. "Je hebt het over een fantastische keeperscoach die een heel grote bijdrage heeft geleverd aan de cursus maken, voorbereiden en presenteren."

"Hij heeft ook een enorme staat van dienst", haalt Van Persie aan. "Hij heeft gewerkt bij FC Barcelona, Bayern München en Oranje tot drie keer toe, noem het allemaal maar op."

Toch is de KNVB onverbiddelijk: Hoek mag niet aan de slag bij Heerenveen. "Krom dat daar zo'n punt van wordt gemaakt. Ik snap wel dat er regels zijn en die wil je ook naleven. Maar in deze context en met zijn staat van dienst, vind ik dat de KNVB blij moet zijn dat Frans werkzaam is in de Eredivisie."

Heerenveen gaat op zoek naar een andere keeperstrainer, zo meldde algemeen directeur Ferry de Haan deze week aan het Algemeen Dagblad.