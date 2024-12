Van Nistelrooij: 'Twee jaar geleden had ik hem nog als speler, nu denk ik: wat heb ik gedaan!?'

Ruud van Nistelrooij blijft met Leicester City in de hoeken waar de klappen vallen. De oud-spits zag zijn ploeg zondag tekortkomen tegen Manchester City, dat met 0-2 won. Van Nistelrooij geeft na afloop complimenten aan een oude bekende die hij tegenkwam.

Leicester speelde met name in de tweede helft sterk en had zichzelf moeten belonen, maar miste de grote kansen die gecreëerd werden. City won dankzij doelpunten van Savinho en Erling Haaland, die een voorzet van eerstgenoemde binnenkopte.

Voor Van Nistelrooij was het een weerzien met Savinho, met wie hij als huurspeler bij PSV werkte. "Twee jaar geleden had ik hem nog als speler", zegt Van Nistelrooij na afloop. "Als je hem nu ziet denk ik: wat heb ik gedaan?!" Savinho speelde uiteindelijk slechts zes officiële wedstrijden voor PSV.

"Ik heb hem gefeliciteerd met zijn prestatie vandaag", vervolgt Van Nistelrooij, die niet verbaasd is over de doorbraak van de rechtsbuiten bij City. "Ik was niet verrast dat City hem binnenhaalde. Hij is erg getalenteerd en heeft een geweldig karakter. Het doet vandaag wel een beetje pijn."

Pep Guardiola boekte met City een broodnodige uitzege, want de laatste uitoverwinning dateerde van meer dan twee maanden geleden. Ook Guardiola is na afloop complimenteus over Savinho.

"Hij heeft ongelofelijk veel talent en kwaliteit", aldus Guardiola over Savinho, die zijn eerste doelpunt in de Premier League maakte. "Het team zit niet in zijn beste fase, maar hij blijft tot het einde doorgaan."