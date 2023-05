Van Nistelrooij doorbreekt stilte: ‘PSV zit voor altijd in mijn hart’

Ruud van Nistelrooij heeft voor het eerst van zich laten horen sinds zijn ontslag bij PSV. De coach, die woensdag verrassend opstapte als hoofdtrainer van de Eindhovenaren, laat op Twitter een zeer positieve reactie achter. "Tien jaar PSV, wat een prachtige rit", aldus Van Nistelrooij.

Van Nistelrooij speelde drie jaar in het eerste elftal van PSV en was na zijn carrière de afgelopen zeven jaar als coach verbonden aan de club. "Ik mocht jeugdspelers helpen met geweldige collega’s bij de Academy, zodat zij de stap konden maken naar Jong PSV, PSV 1 of naar het profvoetbal bij een andere club. Talloze spelers waar ik nu met trots naar kijk in het betaalde voetbal, van Keuken Kampioen Divisie, Eredivisie, PSV 1 tot grote competities in Europa."

"Vijf jaar heb ik ervaring opgedaan als assistent-trainer en spitsentrainer terwijl ik ondertussen mijn diploma's behaalde. Daarna volgden drie jaar als hoofdtrainer bij O19 en één jaar bij Jong PSV." Afgelopen zomer volgde 'het ultieme', zoals Van Nistelrooij het omschrijft: "Hoofdtrainer worden van PSV 1. Prijzen winnen voor deze prachtige club met geweldige supporters. Bedankt voor jullie nooit aflatende steun overal waar we speelden!" Van Nistelrooij won de Johan Cruijff Schaal en TOTO KNVB Beker met PSV.

"PSV zit voor altijd in mijn hart en ik zal de club en het team altijd blijven steunen", besluit Van Nistelrooij, die dus niet ingaat op de redenen van zijn ontslag. Zondag zit Fred Rutten tegen AZ in de dug-out als interim-trainer. PSV heeft minimaal een punt nodig om plek twee in de Eredivisie veilig te stellen.

