Van Nistelrooij: 'Dat is duidelijk gecommuniceerd door Manchester United en daar ben ik blij mee'

Ruud van Nistelrooij vindt het niet erg dat hij maar voor een korte tijd voor de groep staat bij Manchester United. De assistent-manager doet er alles aan om zijn geliefde club te helpen, om daarna plaats te maken voor Rúben Amorim, die Sporting Portugal zo goed als zeker inruilt voor Old Trafford.

''Het wordt een korte klus als interim-manager'', benadrukt Van Nistelrooij donderdag op zijn eerste persconferentie als tussenpaus. ''Dat is heel duidelijk gecommuniceerd door de clubleiding en daar ben ik blij mee. Ik voelde dat er een beroep op mij werd gedaan om de club in deze situatie vooruit te helpen.''

''Maar na de korte periode als interim-manager ga ik terug naar mijn rol als assistent. Dat contract loopt na dit seizoen nog een jaar door. Ik ben erg gemotiveerd om de club te helpen, dat is mijn belangrijkste doel'', aldus de strijdbare oud-aanvaller van the Red Devils.

Van Nistelrooij gaat daarna in op het ontslag van Ten Hag eerder deze week. ''Dat was een moeilijk moment, en ik daar was ik ook erg teleurgesteld over. Maar het is cruciaal om heel snel een andere mindset aan te nemen, om zo te kunnen winnen. Want er zitten 75.000 mensen in het stadion te wachten, terwijl miljoenen mensen de wedstrijd (tegen Leicester City, red) thuis bekijken.''

''Zo zullen we de wedstrijd van zondag ook benaderen'', doelt Van Nistelrooij op de thuiswedstrijd tegen Chelsea. ''Ik heb Erik (Ten Hag, red.) hier maandag nog gezien en hem woensdag voor de wedstrijd nog gesproken. In ons eerste gesprek werd al snel duidelijk dat hij Manchester United vooruit wilde helpen. Het doet pijn dat hij is vertrokken.''

Van Nistelrooij heeft ook al contact gehad met Sir Alex Ferguson, die Manchester United in 2013 de laatste landstitel bezorgde. ''Hij wenste me succes en sprak met me over de huidige situatie. Het is altijd geweldig om hem te spreken.'' Van Nistelrooij had als speler vijf seizoenen te maken met Ferguson als manager.

Van Nistelrooij zag Manchester United woensdag met 5-2 winnen van Leicester City in de EFL Cup en zit zondag dus opnieuw op de bank als Chelsea op bezoek komt. De verwachting is dat hij ook de honneurs waarneemt op 7 november in het Europa League-duel met PAOK Saloniki. In de Engelse media gaat men ervan uit dat Amorim op 10 november tegen Leicester City voor het eerst de leiding heeft over Manchester United.