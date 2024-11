Van mishandeling beschuldigde Kevin van Veen ontkent alle aantijgingen: 'Bizar'

Kevin van Veen ontkent dat hij zijn ex-vrouw heeft mishandeld. Dat laat de 33-jarige spits via zijn advocaat aan RTV Noord weten. De door FC Groningen aan St. Mirren verhuurde aanvaller heeft zich donderdagochtend in de rechtbank van Hamilton Sheriff Court moeten verantwoorden. Van Veen ontkent alle aantijgingen.

“Kevin ontkent alle beschuldigingen heel hard. Er is volgens hem absoluut niets waar van wat zijn ex-partner zegt”, aldus zijn advocaat Maartje Schaap, die de spits sinds zijn tijd bij FC Groningen kent. Van Veen werd door zijn advocaat in Schotland geadviseerd om inhoudelijk niets te zeggen over de zaak. “Daarom maakte hij donderdag in de rechtszaal ook geen gebruik van zijn spreekrecht”, aldus Schaap.

“Met de vrouw die de beschuldigingen heeft geuit heeft Kevin een relatie gehad. Maar nadat hun dochtertje werd geboren (in december 2023, red.) was de relatie vrij vlot voorbij en heeft deze vrouw op iedere mogelijke manier de omgang tussen Kevin en zijn dochter proberen te frustreren”, vervolgt de advocaat. “Over die gang van zaken heeft Kevin meerdere malen geprocedeerd.” Die drie rechtszaken won Van Veen.

“Wat er nu gebeurt zie ik vaker wanneer mensen in een echtscheiding zitten. Er wordt dan met modder gegooid in de vorm van aangiftes bij de politie om de ander te frustreren”, aldus Schaap. Van Veen laat via zijn advocaat weten dat hij de huidige situatie en de beschuldigingen 'bizar' vindt. De Nederlander moet op 28 november opnieuw voor de rechter verschijnen.

Beschuldigingen

Volgens STV News zou Van Veen zijn partner van het bed hebben geduwd terwijl ze zwanger was. Ook moest ze naar verluidt naakt voor de geboren Eindhovenaar komen staan tijdens een fikse woordenwisseling en mocht ze meerdere keren het huis niet verlaten. Van Veen werd voor de diverse vergrijpen op 6 augustus gearresteerd op het vliegveld van Glasgow.

Het Schotse medium meldt dat de voorvallen tussen 1 september 2021 en 28 juli 2024 hebben plaatsgevonden. De partner van Van Veen mocht maar mondjesmaat contact hebben met familie en vrienden, terwijl ook haar activiteiten op haar telefoon en social media streng in de gaten werden gehouden. Van Veen ging zelfs zo ver dat hij bepaalde berichten en foto's zelf verwijderde.

STV News onthult voorts dat Van Veen zijn partner zou hebben beschuldigd van ontrouw. Ook krijgt de routinier het verwijt dat hij de betreffende vrouw zou hebben lastiggevallen met berichtjes en bewust uit haar slaap hield. Ook zou Van Veen geregeld onaangekondigd de familiewoning van zijn partner hebben bezocht.