Pierre van Hooijdonk ziet Nederland Europees kampioen worden: ‘Dat denk ik echt’

Pierre van Hooijdonk ziet het Nederlands elftal Europees kampioen worden. De analist constateert dat het Oranje niet tegenzit in Duitsland en sluit daarom een herhaling van EURO 1988 niet uit. Nederland veroverde destijds op Duitse bodem de Europese titel, de enige prijs in de geschiedenis van Oranje.

Van Hooijdonk krijgt donderdagavond in Studio Fußball de vraag welk land het EK gaat winnen. "Nederland, dat denk ik echt", aldus de voormalig international van Oranje. "Als je een toernooi wil winnen, dan moeten er echt een heleboel dingen meezitten. Je moet echt geluk hebben."

"En we kunnen toch wel stellen dat het Nederlands elftal daarover niets te klagen heeft. Alles ziet er eigenlijk goed uit", aldus de hoopvolle van Hooijdonk, die weet dat het Nederlands elftal eerst maar eens moet zien af te rekenen met Turkije in de kwartfinale.

"Turkije, een pittige tegenstander. Maar als je vooraf zegt: wie van de zeven kwartfinalisten wil je tegenkomen, kies er maar ééntje. Dan kiezen we met zijn allen toch voor Turkije?", schetst Van Hooijdonk het algemene gevoel in Nederland.

"Dan zou het nu ineens een ontzettend moeilijke ploeg zijn. Je zal zelf goed moeten zijn zaterdag. Als je dat niet bent, dan blijft er te weinig over om nog te verrassen", waakt de voormalig Oranje-spits voor onderschatting van de Turkse ploeg.

Het Nederlands elftal staat dus zaterdagavond tegen Turkije in de kwartfinale van EURO 2024. In het Olympiastadion van Berlijn, dat naar verwachting uitverkocht zal zijn, rolt de bal vanaf 21:00 uur.

De winnaar van het kwartfinaleduel plaatst zich voor de halve finale en stuit daarin op Engeland of Zwitserland. Deze landen trappen zaterdag om 18:00 uur af in de Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf.

