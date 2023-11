Van Hooijdonk voorspelt vertrek bij AZ: ‘Kan me niet aan die indruk onttrekken’

Donderdag, 30 november 2023 om 19:48 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 19:51

Pierre van Hooijdonk denkt dat het niet lang meer zal duren voordat Dani de Wit vertrekt bij AZ. De 25-jarige middenvelder zat afgelopen weekend tegen FC Volendam het hele duel op de bank, en begon donderdagavond ook tegen Zrinjski Mostar als wissel. Van Hooijdonk, in de studio van ESPN aanwezig als analist, denkt dat het einde van De Wit bij AZ aanstaande is.

De Wit begon dit seizoen vaak als basisspeler, maar lijkt nu steeds vaker genoegen te moeten nemen met een rol als reservespeler. Ook nu Sven Mijnans voorlopig aan de kant staat met een knieblessure: tegen Zrinjski kreeg Djordje Mihailovic de voorkeur op het middenveld.

“Het middenveld is nu iets anders ingericht”, lichtte trainer Pascal Jansen voorafgaand aan het duel toe tegenover ESPN. “Met wat andere types, en iets meer creativiteit. Sven is weggevallen, dus Mihailovic is een logische vervanger in deze.”

“Daarbij wil ik ook wel benadrukken dat Dani niet uitgesloten is. Hij heeft ook zijn kwaliteiten, maar iets minder in de lijn van hoe ik nu het middenveld wil laten functioneren. Dat zit hem met name in het voetballende deel. Het is iets meer combinatie-gericht en creativiteit.”

Op de vraag van verslaggeefster Aletha Leidelmeijer hoe De Wit erop reageerde, antwoordt Jansen: “Hij vond het vervelend. Maar goed, soms komen er momenten en dan moet je andere keuzes overwegen. Dat heb ik in deze dus ook gedaan.”

Analisten

In de studio van ESPN wordt vervolgens gepraat over de rol van De Wit bij AZ. “Ik denk dat het gewoon echt een voetbaltechnische reden is”, antwoordt analist Kees Kwakman. “Dus dat hij een ander type op tien wil.”

“Maar dat betekent wel dat het een soort van doorselecteren is”, reageert Van Hooijdonk, waarna presentator Jan Joost van Gangelen vertelt dat De Wit een aflopend contract heeft. Kwakman denkt dat het voor De Wit dan misschien een mooi moment is om in de winter te vertrekken. Van Hooijdonk is het daarmee eens. “Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit het einde van Dani de Wit bij AZ is.”