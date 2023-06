Van Hooijdonk na excuus racistisch haatbericht: ‘Laffe, schijnheilige streek'

Vrijdag, 2 juni 2023 om 13:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:29

Pierre van Hooijdonk heeft een excuusmail ontvangen van degene die hem afgelopen woensdag racistisch bejegende. Een supporter van sc Heerenveen had eerder deze week via Snapchat een foto gedeeld waarop hij samen met de oud-voetballer en tv-analist te zien is. Daarbij schreef hij een racistische tekst.

De fan van Heerenveen had de excuusmail gestuurd naar het mailadres van de club. “Maar dat vind ik te makkelijk”, zegt Van Hooijdonk tegenover het Algemeen Dagblad. "Dit is mosterd na de maaltijd, en ook vanachter het toetsenbord. Als je een vent bent, stap dan in de auto en kom naar me toe.” Uit woede deelde Van Hooijdonk de desbetreffende foto met racistische tekst op zijn Stories en linkte daarbij naar het account van de dader.

Het bericht dat de supporter van sc Heerenveen op Snapchat postte.

“Ik vind het een heel laffe, schijnheilige streek. Dat je met me op de foto gaat en er dan dit mee doet.”, laat de oud-voetballer weten. “Als iemand zo dom is om dat uit eigen naam te doen, vind ik dat ik het recht heb om voor eigen rechter te spelen en hem aan de hoogste boom op te hangen. Als je zoiets op straat roept, kom je er ook niet mee weg.” Van Hooijdonk geeft aan nog steeds achter zijn reactie te staan. “En ik heb sindsdien heel veel reacties gehad en honderd procent van de mensen is het met me eens. Geen 99 procent, maar echt 100 procent. Iedereen wil af van de social-media-terreur waar we steeds meer mee te maken krijgen de laatste tijd.”

Bij Van Hooijdonk spookte het geen moment in zijn hoofd om aangifte tegen de supporter van Heerenveen te doen. “Nee, want ik denk dat dat niet zoveel effect zou hebben. We hebben ook stadionverboden die we blijkbaar niet kunnen handhaven. We zijn hier in Nederland sowieso niet zo goed met het hard aanpakken van dit soort dingen. Dat doen we te slap, te flauw. En ik denk dat we daar niet beter van zijn geworden.”