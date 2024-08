Van Hooijdonk: 'Ik word zo vreselijk moe van dit soort typetjes op het veld...'

Pierre van Hooijdonk ergert zich groen en geel aan Noa Lang. De oud-aanvaller zag de linksbuiten van PSV veel misbaar maken na zijn wissel tegen Almere City FC (1-7). "Ik word er echt zo vreselijk moe van", aldus Van Hooijdonk zondagavond in NOS Studio Voetbal.

Lang wist in het Yanmar Stadion niet echt te imponeren. Na een uur spelen besloot Peter Bosz om Couhaib Driouech in te brengen in plaats van de flamboyante vleugelspits.

Dat zinde Lang allerminst. De linksbuiten verliet het veld over de achterlijn en moest dus een stukje lopen naar de dug-out. Hij smeet zijn polsbandjes op het gras en trapte de microfoon achter het Almeerse doel met zijn knie omver. Ook bij de dug-out trapte hij nog even tegen de krat bidons aan.

Van Hooijdonk probeert zich normaliter niet te veel te storen aan 'typetjes' als Lang. "Anders beïnvloedt het de manier waarop ik naar hun spel kijk. Ik vind hem echt een geweldige speler, maar dit gedrag… Ik word daar zo vreselijk moe van. Het lijkt wel een onhandelbaar kind."

Van Hooijdonk legt uit dat hij de wissel van Lang zelf goed begreep. "Lang begon vorig jaar geweldig bij PSV, maar daarna heeft de club er eigenlijk niets meer aan gehad. Die hamstringblessure kwam elke keer terug."

Lang zou volgens de oud-spits moeten begrijpen dat PSV daarom nu voorzichtig met hem omspringt. "Dat is toch hartstikke logisch?"

"Als je dat zelf nog steeds niet begrijpt... Dan heb je ook nog eens honderd meter die hij moet lopen langs de zijlijn om even tot bezinning te komen. Dan schopt hij bij de dug-out nóg een keer ergens tegenaan..."

"Dan denk ik wel, wat gaat er nou in je hoofd om?" Volgens Van Hooijdonk durven trainers zulk gedrag niet meer hard te veroordelen. Bosz lachte het gedrag van Lang na afloop weg op de persconferentie.

"Dertig jaar geleden had dit een boete opgeleverd en had hij een week bij het tweede moeten trainen, maar dat is allemaal veranderd, net als de maatschappij. Lekker met fluwelen handschoentjes behandelen, dan komt alles wel goed."