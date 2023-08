Sparta grijpt koppositie dankzij Saito en Olij; totale offday voor Noppert

Zondag, 27 augustus 2023 om 18:39 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:09

Sc Heerenveen heeft voor het eerst dit seizoen puntenverlies geleden in de Eredivisie. De ploeg van trainer Kees van Wonderen creëerde met name in de openingsfase kans op kans, maar scoorde slechts eenmaal tegen de nieuwe koploper Sparta Rotterdam: 1-3. De Rotterdammers bleken wél effectief en scoorden allereerst via Tobias Lauritsen, waarbij Andries Noppert er niet goed uitzag. Na rust blunderde de doelman opzichtig bij een schot van Arno Verscheuren, waardoor Koki Saito simpel kon binnenkoppen. De Japanner maakte ook nog eens de 0-3 na een fraai schot in de korte hoek. Verder dan de 1-3 van Pawel Bochniewicz kwam Heerenveen niet.

Van Wonderen besloot ten opzichte van het gewonnen duel met FC Utrecht van vorige week (0-2) geen wijzigingen door te voeren. Dat hield in dat Ion Nicolaescu andermaal de spits van dienst was, terwijl Simon Olsson in zijn rug op 10 stond. De flanken werden bezet door Ché Nunnely (rechts) en Osame Sahraoui (links). Sparta-trainer Jeroen Rijsdijk zag Charles-Andreas Brym vorige week twee keer scoren tegen Feyenoord (2-2), maar de Canadees begon in het Abe Lenstra Stadion op de bank ten faveure van Lauritsen. Verder wijzigde Rijsdijk ten opzichte van het duel met de regerend landskampioen niets. Saito, Verschueren en Vito van Crooij moesten voor de aanvoer richting Lauritsen zorgen.

Heerenveen ging uitstekend van start en het was een klein wonder dat de ploeg niet scoorde in de eerste helft. Sahraoui trof de paal en in de rebound stuitte Nicolaescu op Nick Olij. Sparta kreeg de bal niet weg en Olij moest weer handelend optreden op een poging van Nicolaescu. De Moldaviër zag zijn kopbal ternauwernood over de lat getikt worden door de Haarlemse goalie. Olij bleek niet te passeren, want hij had enkele minuten later een dubbele redding in huis op een kopbal van Syb van Ottele en de rebound van Nicolaescu. Sparta had amper iets in te brengen, maar kwam tien minuten voor rust plots op voorsprong. Slordig balverlies van Olsson leidde een pass van Verschueren op Saito in. De Japanner stuitte op Noppert, die de bal niet goed genoeg wegwerkte en toezag dat Lauritsen optimaal profiteerde: 0-1.

Heerenveen leek in de beginfase van de tweede helft langzaam maar zeker naar voren te trekken, maar keek in minuut 52 plots tegen een dubbele achterstand aan. Een schot van Verschueren had een prooi moeten zijn voor Noppert, maar in plaats van de bal te klemmen sprong de bal hoog weg. Saito was er vervolgens als de kippen bij om de bal binnen te koppen: 0-2. Heerenveen gaf niet op en kwam via Thom Haye dicht bij de 1-2, ware het niet dat zijn schot centimeters over ging. Aan de andere kant gooide Saito het duel in het slot. De Japanner sneed vanaf links naar binnen en verschalkte Noppert met een droog schot in het natte Abe Lenstra Stadion: 0-3. Bochniewicz zorgde via een kopbal nog wel voor de 1-3, maar verder kwamen de Friezen niet. Haye pakte in blessuretijd nog rood voor een gemene tackle op Brym.