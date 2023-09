Armoedig Vitesse stelt weer teleur en verliest ook vierde wedstrijd op rij

Zondag, 24 september 2023 om 14:17 • Lars Capiau • Laatste update: 14:29

Sparta Rotterdam heeft zondagmiddag een relatief eenvoudige zege geboekt op Vitesse. Op Het Kasteel versloeg de ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk de Arnhemse formatie met 1-0. Arno Verschueren opende al vroeg het bal, waarna Sparta ondanks het veel betere spel en de grote hoeveelheid kansen vergat de Arnhemmers nog meer pijn te doen. Met de overwinning klimmen de Spartanen naar een knappe vijfde plaats, waar Vitesse met de vierde verliespartij op rij afdaalt naar de veertiende plek.

Onder gezang van het 'Olij in Oranje' betraden beide ploegen het veld. Door afwezigheid van de niet fitte Bart Vriends startte Rick Meissen voor de neus van Nick Olij naast Tijs Velthuis. De enige andere verandering die Rijsdijk doorvoerde was op de linksachterpositie, waar Djevencio van der Kust een basisplek toebedeeld kreeg ten faveure van Django Warmerdam. Bij Vitesse werd de geschorste Million Manhoef vervangen door PSV-huurling Fodé Fofana, waar Alois Oroz zijn basisplek kwijtraakte aan Ramon Hendriks en Enzo Cornelisse de geblesseerde Mathijs Tielemans verving.

Al heel vlug kwamen de Spartanen op voorsprong. Een balletje die breed gelegd werd door Koki Saito viel bij Verschueren, die na een simpele schijnbeweging het leer droog in de rechteronderhoek schoof: 1-0. Na de voorsprong gingen de Rotterdammers op zoek naar een tweede treffer. Pogingen van Pelle Clement en Tobias Lauritsen verschalkten keeper Eloy Room echter niet. Een kopbal van de Deense spits vloog kort daarna rakelings naast de paal, waarna een inzet van Joshua Kitolano geblokt werd.

Vitesse, dat op een poging van Kacper Kozlowski na in de eerste helft heel weinig in de melk te brokkelen had, kwam in het tweede bedrijf niet veel beter voor de dag. Na een uur spelen verdubbelden de Rotterdammers bijna de voorsprong. Van der Kust stoomde aan de linkerkant op, waarna zijn teruggetrokken voorzet door Clement tegen de lat werd gevuurd. Een doelpunt van Kitolano, die op curieuze wijze achter Room belandde, werd door arbiter Richard Martens vervolgens afgekeurd wegens buitenspel, tot ongeloof van Rijsdijk. In de slotfase gebeurde precies hetzelfde nog eens, ditmaal na een schuiver in de korte hoek van Agustin Anello.