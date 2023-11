Van Hanegem wijst andere speler dan Tahirovic aan als schuldige bij 2-2 Almere

Zondag, 12 november 2023 om 22:03 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:02

Willem van Hanegem wijst Brian Brobbey aan als hoofdschuldige bij 2-2 van Almere City tegen Ajax. Diep in blessuretijd gaven de Amsterdammers een 1-2 voorsprong uit handen, daar Benjamin Tahirovic op zeer onfortuinlijke wijze een strafschop veroorzaakte die benut werd door Thomas Robinet. Toch schuift Van Hanegem de verantwoordelijkheid met name in de schoenen van Brobbey, die voorafgaand aan het penaltymoment onnodig balverlies leed.

Brobbey vervulde een belangrijke rol in het duel met Almere City, daar hij zowel bij de 1-1 als de 1-2 als aangever fungeerde. In de slotminuten van de wedstrijd leed de spits van Ajax wel onnodig balverlies, waardoor de thuisploeg kon omschakelen en na een snelle aanval in het strafschopgebied belandde. Tahirovic beging vervolgens op ongelukkige wijze een overtreding, waardoor Robinet de gelijkmaker kon maken.

“Benjamin Tahirovic was niet bijster slim met zijn tackle in blessuretijd tegen Almere City, dat is wel duidelijk”, zo steekt Van Hanegem van wal in zijn column in het Algemeen Dagblad. “Dezelfde Tahirovic die direct na het ontslag van Maurice Steijn bij Ajax achter de tafel plaatsnam om de pers te vertellen dat het allemaal veel beter zou gaan nu Steijn er niet meer was.”

“Misschien toch iets meer naar jezelf kijken in dat soort situaties, denk ik dan. Want dit soort domme dingen kost Ajax twee punten en ik heb het idee dat ze daar wel wat punten kunnen gebruiken.” Desondanks belicht de Kromme vooral de ‘kwalijke’ rol van Brobbey.

“Het is blessuretijd, het verschil is maar één doelpunt en als Brobbey de bal weet vast te houden, is de buit binnen. En als hij de bal meegeeft op een van de vele spelers die aan de rechterkant vogelvrij diep gingen, is het zelfs 1-3.”

“Daar op dat moment balverlies lijden, dat kon niet. Nu is het 2-2. Van Basten en Koeman zullen het ook hebben gezien en ik hoop dat ze het hardop blijven zeggen, want met dat gefluister en onnodige schouderklopjes haalt niemand de top.”

“Brobbey kreeg laatst kritiek van Marco van Basten en volgens mij is dat het beste dat hem kan overkomen”, besluit Van Hanegem. “Een van de allerbeste spitsen die naar zijn spel kijkt, dat is toch een zegen? Brobbey wordt alleen beter als hij de waarheid hoort en dat mag ook best in het openbaar, daar wordt hij namelijk een grote jongen van en volgens mij ligt hij er zelf ook niet wakker van.”